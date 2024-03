Adorni stremeó y cobró: tuvo que salir a dar explicaciones sobre "Cafecito" y el dinero que recaudó

Parece mentira, pero no lo es. Manuel Adorni, vocero presidencial, mano derecha de Javier Milei, que tiene la responsabilidad política de comunicar las decisiones más importantes del Ejecutivo, jugó al "Age of Empires", lo transmitió a través de su canal, generó un recorte y lo subió a su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Hasta ahí, es solo un funcionario público jugando a un videojuego. Sin embargo, una gran polémica sobrevino porque a través de esas transmisiones añadió un link para que los usuarios o seguidores que lo veían le mandasen donaciones a través de la plataforma "Cafecito".

Manuel Adorni

El vocero no tuvo en cuenta el efecto que esto podría traerle a su carrera política que fue duramente bastardeada por los usuarios de las redes que lo tildaron de "rata". Es que cada "Cafecito" salía 1000 pesos y se veía en los depósitos de la cuenta activa que le habían donado muchísimo dinero siendo él, funcionario público del Estado. Este dato no es menor y tampoco sorprende, pero en la transmisión Adorni fue en contra de los gobiernos peronistas y se metió hasta con el colectivo mapuche.

Manuel Adorni cobró "cafecitos" por jugar al "Age of Empires"

"El Rey piola, se queda atrás de todos, es como Cristina (Fernández de Kirchner)", dijo en una jugada y arremetió: "Son como los piqueteros de la 9 de julio, les das planes y es la misma lógica aparentemente". Siguiendo con la línea de su pensamiento político, dijo: "Tendríamos que ir a reprimir y hacerlos mier** a estos daneses" y, en medio de una jugada también expresó: "Estos se autoperciben mapuches, están prendiendo fuego todo".

Como si eso fuera poco, nombró a organizaciones de izquierda como el MTS y el Polo Obrero. En el recorte que el mismísimo vocero subió a su cuenta de X el 16 de marzo de 2023, dijo contundente: "Vamos a sacar a todos estos de acá. Claro, estos es lo que hay que hacer con los piquetes, entrar y hacer mier** todo".

Con la cabeza gacha: Adorni dio explicaciones

Ante la cantidad descontrolada de comentarios, Adorni sintió la necesidad de dar explicaciones también por su cuenta de X: "Estimados, en el video donde estoy jugando 'Age of Empires IV' a través de la plataforma Twitch figura una cuenta mía de 'cafecito' que sirve para hacer aportes voluntarios: esa transmisión tiene más de un año, no es actual", empezó.

El vocero fundamentó la utilización de la app de "Cafecitos": "En aquel momento el dinero recaudado se utilizaba (por decisión mía) para hacer diferentes campañas solidarias para poder ayudar a chicos que lo necesitaban por diferentes razones". Esta afirmación dio pistas de las gestiones solidarias que el vocero llevaba adelante.

La justificación vino después de eso: "Por error o desconocimiento de esto, algunos desde que se ha vuelto a viralizar el antiguo video han aportado de buena fe en esa cuenta en las últimas horas" dijo y comunicó la decisión tomada: "Ya he procedido a devolver todos los depósitos y además para evitar nuevas confusiones he dado de baja la cuenta en cuestión".

¡Que alguien le crea a Adorni!

No aclares que oscurece, dice el dicho. Hubo un usuario particular que denunció que una de sus colectas era para un niño que necesitaba una heladera, pero el chico en cuestión nunca existió. ¿La acción solidaria era un fraude? "No encuentro al pibe al que le compramos la heladera. Pero ese también lo organizaste vos", dijo un usuario. Hubo otros que fueron más contundentes: "¡Pero Adorni! Vos decís que era una cuenta vieja y estaba inactiva pero... Hasta hace unos pocos meses atrás vos recibías vía cafecito aportes! Te garpaste el tratamiento capilar".

La colecta fantasma de Manuel Adorni

Las repercusiones fueron mortales para la carrera política del funcionario de extrema confianza de Milei: "Hasta hace poco recibías guita. Pelado mentiroso rata. Tuviste que borrarlo cuando te descubrieron".

"El que se justifica demasiado, termina sembrando dudas", dijo otro usuario. "Decime qué campaña solidaria hiciste. ¿Hiciste una campaña contra el dengue ? Compraste off, espirales para los pobres?", también le reclamaron los que están preocupados por la ola de dengue que afecta sobre todo a los barrios populares.

Manuel Adorni.

"Firmó, cobró, lo pescaron", atacó uno y otro expresó: "Después de haber dejado sin comida a 45000 comedores se va a jugar tranquilo y a burlarse de los que luchamos contra el hambre. El lunes los piqueteros salimos con fuerza a protestar en los puentes, Adorni. Se te van a ir las ganas de jugar con nosotros", dijo un militante que seguramente copaba las calles el lunes 18 de marzo junto a organizaciones de izquierda y de la economía popular.