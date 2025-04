Aguiar corrió a Milei por abrir las paritarias estatales para "desalentar el acatamiento" al paro nacional: "Es patético"

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, cuestionó al presidente Javier Milei tras la convocatoria a paritarias estatales para el viernes a la mañana, al otro día del paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Además, le indicó que su mandato estaba por terminar y que no iba a ser salvado ni por Donald Trump, ni Elon Musk, ni Kristalina Georgieva.

"¿En serio Milei decidiste convocar a paritarias casi de madrugada y en la previa del paro? Queda en evidencia que la medida de fuerza te quita el sueño", señaló el sindicalista en su cuenta de X (ex Twitter). "Es patético el accionar de tu Gobierno. Tuvieron todo el mes de marzo para retomar las negociaciones, y decidieron hacerlo justo ahora frente al temor de la huelga", añadió.

El tuit de Rodolfo Aguiar en el que atacó la convocatoria a paritaria para "desalentar el acatamiento" al paro nacional del jueves. Además, definió al Gobierno nacional como "en picada".

"Te aviso que van a fracasar en este nuevo intento de desalentar el acatamiento", remarcó más adelante en el posteo. "Los estatales no aceptamos más tus paritarias fantasmas. Queremos que nos devuelvas todos los salarios que nos robaste", sumó allí, en un claro cuestionamiento al retroceso salarial que sufrió el sector en el último año.

La ofensiva del estatal fue mucho más allá y en la publicación hasta se animó a ponerle fecha de vencimiento al mandato del economista libertario. "Prestá atención y devolvenos nuestros derechos. Entraste en picada y no te va a salvar ni Trump, ni Musk, ni Georgieva", caracterizó Aguiar.

Javier Milei atraviesa una fuerte crisis desde que estalló la estafa cripto.

La decisión del Gobierno nacional de convocar a las aplazadas paritarias estatales se emitió en las últimas horas del martes, con el claro fin de debilitar la acción gremial de la CGT. En ese sentido, la gestión trabajó con fuerza para boicotear la medida de fuerza y ya cuenta con algunos logros como la no adhesión, bajo una excusa increíble, de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

"Mediante la presente se le notifica con carácter urgente de la audiencia en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General homologado por Decreto N° 214/06 para el día viernes 11 de abril a las 11. Dicha audiencia se celebrará en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación", establece la cédula de notificación que cita a la audiencia.

La convocatoria a paritarias estatales que el Gobierno nacional lanzó para debilitar el paro nacional de la CGT.

En una publicación del lunes, Aguiar había relativizado la no adhesión de la UTA en un posteo titulado: "no hay que pagar por el chancho más de lo que el chancho vale". "Basta de exagerar. El impacto de la huelga está garantizado. No depende de la adhesión de la UTA", afirmaba allí el sindicalista.

"Tendríamos que esforzarnos por sincerar el debate y decir que en realidad lo que está en juego, y lo que algunos defienden, son los multimillonarios subsidios a las patronales del transporte en el AMBA", añadió en la publicación donde pronosticaba que "si el jueves funcionan los colectivos, van a circular vacíos".