Ante la primera derrota legislativa de Milei, el macrismo afila los dientes para llegar a la Rosada: "Prepárense"

Luego de casi 60 días de un gobierno de Javier Milei que se peleó con casi todos los espacios políticos y productivos, algunos sectores de la oposición más dialoguista comenzaron a ver como cierta la afirmación de los más confrontados con el oficialismo, acerca de que a lo lejos en el horizonte aparece un helicóptero. El símbolo es la metáfora de una eventual caída del Poder Ejecutivo, a partir de la derrota que significaron las rupturas en las negociaciones por la aprobación de la Ley Ómnibus, y las decisiones que llegaron después acerca de recortar fondos a las provincias. Mientras que algunos lo lamentan, otros afilan sus armas para poder sumar poder o hasta reemplazarlo en una Asamblea Legislativa.

Según alertó La Política Online, el ex presidente Mauricio Macri sería uno de los más interesados en poder levantar un mandato con los suyos tras una eventual salida abrupta de La Libertad Avanza (LLA). "Prepárense que viene el take over del gobierno", le habría escrito a sus allegados, según describió el sitio de noticias. "Yo le avisé a Javier que iba a pasar esto", agregó después.

Milei dejó las negociaciones de la Ley Ómnibus a cargo de Francos, pero no terminaron nada bien.

Lo cierto es que todas las versiones aseguraron que el ex presidente de Boca Juniors quedó enojado a partir de que Milei no le otorgó algunos cargos que hoy se demostraron fundamentales para la prosperidad del gobierno. "Cristian (Ritondo) tiene que ser presidente de Diputados, con él este papelón no pasaba", sería una de las sentencias que lanzó el marido de Juliana Awada, que también devela los puestos que le negó el mandatario.

"El Pro es el único bloque que votó completo todos los incisos y sin el PRO no llegaban a la sesión", afirmó LPO que dijeron desde la fuerza fundada por Macri. Esta definición expone la certeza que tienen en el macrismo acerca del sostén parlamentario que son para el oficialismo. En el sitio también detallaron que la idea del ex presidente es que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sea reemplazado por Guillermo Dietrich, que el Ministerio del Interior quede para Diego Santilli y el Ministerio de Desarrollo Humano para la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Javier Milei reunido con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, antes de que comience su mandato.

Este distanciamiento con LLA quedó en evidencia, también, a partir de la disputa que hubo por la presidencia del PRO, que ostentaba la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con ella las cosas no quedaron bien a partir de la decisión que tomó de acomodarse más cerca de Milei y no tan cerca de Macri.

Lo cierto es que el helicóptero está en el horizonte y, tal como pasó en el 2002, ante un colapso real del Poder Ejecutivo, sería una Asamblea Legislativa la que definiría a quien -de forma eventual- reemplace a Milei. Este organismo bicameral podría elegir a algún integrante de la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, para que continúe con el mandato electo en 2023.

Javier Milei se fue de gira a Israel y el Vaticano, pero cuando vuelva tendrá muchos nuevos problemas.

Es un hecho que Macri no es parte del Congreso Nacional y, por lo tanto, no podría ser el nuevo mandatario, en el hipotético caso de una caída presidencial. En todo caso, podrá tratar de acomodar algún delfín de él o un dirigente que acceda con menos resistencia a sus pedidos y reclamos.