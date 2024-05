Arde el PRO: Bullrich lo acusó de hacer "un golpe de Estado" y Ritondo la picanteó por redes

El diputado nacional Cristian Ritondo corrió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que defendiera la ruptura de legisladores bonaerenses que formaron PRO Libertad y asegurara que lo habían hecho porque hubo un "golpe de Estado" en el partido bonaerense que preside de forma nacional. La nueva grieta en la política que generó el gobierno libertario que encabeza Javier Milei ya tiene su representación dentro del PRO de Mauricio Macri.

"Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de estado. En el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año. Se llamará a elecciones como lo establece el Estatuto de forma estrictamente legal. Dentro de la ley, todo", tuiteó Ritondo luego de que Bullrich se soltara en la televisión sobre la decisión.

Cristian Ritondo corrió a Bullrich por la categoría "golpe de Estado", tras la justificación de la ruptura bonaerense del PRO.

En declaraciones a TN, la funcionaria había asegurado que es un caso bonaerense que compete únicamente a ese distrito. "Es un grupo de diputados de la provincia de Buenos Aires, que frente a una situación que tuvieron la semana pasada, que les hicieron una especie de golpe de Estado, sacando un partido que tenía plena institucionalidad, hasta el 2026", repasó.

Ante la pregunta de quién hizo ese golpe de Estado, Patricia habló acerca de que "determinados dirigentes de la provincia de Buenos Aires hicieron un golpe de Estado vaciando al partido". Cuando le mencionaron al diputado nacional, ella no se animó a ser tan frontal: "¿Ritondo? Sí, bueno. Creo que Ritondo estuvo en el tema", deslizó.

"¿Macri está atrás de este 'golpe de Estado'?", le preguntaron en la señal de cable. "No lo sé. Pero si yo tengo una institucionalidad, tengo mandato hasta 2026 y me renuncia toda la gente para adelantar las elecciones. ¿Cómo se llama eso? Golpe de Estado", enumeró la ex ministra de Trabajo durante la gestión de Fernando de la Rúa.

Durante la entrevista, Bullrich hasta se animó a parafrasear el razonamiento de los legisladores que rompieron el bloque. "Si acá no nos quieren, nos quieren echar, nosotros vamos a agruparnos en el PRO Libertad", explicó la funcionaria, a quien tampoco se la vio con la intención de que la situación a escale a nivel nacional.

Cristian Ritondo y Patricia Bullrich en otras épocas en las que festejaban victorias juntos.

La nueva grieta política que generó el nivel de disruptividad que maneja Milei y que agrandó la brecha ya existente de los últimos 20 años, también hizo lo propio en el partido de Mauricio Macri, es que prometió que si volvía a ser presidente iba a hacer todo más rápido. Igual que lo hace en la actualidad el economista libertario.