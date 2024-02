Axel Kicillof cruzó al Gobierno por el feroz ajuste a la clase media y Grabois denunció a Pettovello

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se mostró preocupado por la situación actual de la Argentina al encabezar una reunión multisectorial en el Camping UPCN de La Plata y resaltó que "los sectores más concentrados son los únicos que se ven beneficiados" por las políticas del Gobierno Nacional.

Allí, el mandatario hizo una apreciación acompañado por la vicegobernadora, Verónica Magario, y resaltó que: "No hay nada novedoso en este plan, que nos lleva hacia una sociedad más polarizada, donde la mayoría pierde y los sectores más concentrados son los únicos que se ven beneficiados".

En medio de la reunión con la participación de intendentes, empresarios, productores, sindicalistas, integrantes de la iglesia y de organizaciones sociales, entre otros sectores, remarcó que es necesario escuchar a los sectores más vulnerables para poder tener una respuesta más certera sobre qué hacer al respecto: "El objetivo ha sido escuchar de parte de las y los actores que representan a los distintos sectores de la comunidad cómo están impactando las políticas de ajuste del gobierno nacional", sostuvo.

Axel Kicillof

"En un contexto en el que se observa una caída dramática del consumo, se retrataron situaciones concretas de lo que se está viviendo en los comedores, los hospitales, las universidades y las diferentes iglesias", dijo Kicillof, al tiempo que remarcó: "Llegaron con la promesa de bajar la inflación y hacer un ajuste que no pesara sobre los trabajadores y las pymes, pero los precios se duplicaron y los ingresos de los sectores populares y medios no están mejorando".

"Tanto si nos regimos por criterios que estén basados en la cantidad de población, en los niveles de producción o en las necesidades, la provincia de Buenos Aires debería recibir alrededor del 40% de la coparticipación. Esta es una discusión que estamos dando desde el primer día, ya que somos la provincia más perjudicada: no se puede dar una respuesta adecuada sólo con el 20% de los recursos coparticipables", expresó el mandatario bonaerense sobre la discusión de las partidas que el Gobierno nacional quiere manejar de forma discrecional para con las provincias.

"Dicen que el libre mercado va a solucionar todos los problemas, pero allí donde no hay competencia nos lleva a un modelo de concentración y exclusión. Nuestro mandato es proteger el tejido productivo porque está nuevamente en riesgo: no es momento de echar culpas, sino de trabajar para evitar los efectos de las políticas de ajuste", concluyó demostrando nuevamente su compromiso por mejorar la provincia de Buenos Aires.

Grabois versus Pettovello: denunciada por "incumplimiento de los deberes de funcionario público"

Luego del revuelo provocado por el Gobierno porque decidieron no recibir a agrupaciones sociales y personas en situación de vulnerabilidad en el Ministerio de Capital Humano, el dirigente social Juan Grabois decidió denunciar a la jefa de esa cartera, Sandra Pettovello "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por "no disponer la entrega de alimentos" en comedores barriales y comunitarios.

Juan Grabois

Según indica la denuncia de el dirigente político, la cual fue compartida mediante sus redes sociales, la acusación contra la funcionaria es por "no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Republica Argentina, violando así normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumplimiento de sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".

El escrito señala, además que "la única medida tomada por el actual gobierno para mitigar la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar" y a su vez, remarcó que se llevó a cabo la suspensión del abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar".

"Así es cómo lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda... pic.twitter.com/IiOiTNZ9TG — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 5, 2024

"Esto quiere decir lisa y llanamente que no están entregando alimentos. Liquidaron el remanente y no repusieron nada. Esto significa que se suspendió la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que abastecía de alimentos y auditaba los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito", expresó Grabois, quien remarcó finalmente que deja totalmente desamparados a 1.253 comedores y merenderos inscriptos, donde "se alimentan al menos cuatro millones de personas, en su mayoría, niños, niñas, adolescentes".

"Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación constitucional, una norma internacional y una ley nacional", añadió el dirigente desde su cuenta oficial de X, quien cerró con la famosa frase de Patricia Bullrich: "El que hace, las paga".