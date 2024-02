Baradel cruzó a Milei, pidió por "paritarias" y advirtió: "Hay papás que no están en condiciones de comprar útiles"

Roberto Baradel, secretario general del sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) expresó su preocupación por el comienzo del ciclo lectivo 2024 que sería el 26 de febrero. Al momento nada parece frenar el conflicto que se avecina por las dudas sobre el pago de los Fondos de Incentivo Docente (FONID) que el gobierno de Javier Milei debería enviar a los y las maestras de todo el país.

"A los chicos que van al colegio, a los trabajadores que les recortan el salario. Hablan de la esencialidad de la educación pero en el momento de financiar hacen todo lo contrario, recortan", dijo Baradel consultado por las políticas que está llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza.

Roberto Baradel

Desde que la Ley Ómnibus pasó a comisiones, Milei inició una "cacería" de opositores entre los que están los gobernadores de provincias. Sobre esto, Baradel expresó: "Nosotros nos reunimos con el secretario de Educación (Carlos Torrendell) y con el secretario de Trabajo (Omar Yasín), y los dos plantearon que nos iban a convocar a paritarias y que se iba a mantener el tema del incentivo docente".

Sin pelos en la lengua, Baradel destapó la interna: "Pero ahora no están convocando a paritarias ni están enviando los fondos de incentivo docente, ni de conectividad salarial, tampoco hay fondos que van para la infraestructura escolar, de reforma nutricional para los comedores, ni programas educativos que estaban financiadas por el Estado".

secretario de Educación, Carlos Torrendell

En diálogo con Radio 10, expresó con vehemencia: "Nosotros tenemos toda la voluntad de diálogo, pero queremos que se respeten nuestros derechos y el cumplimiento de la Ley. Queremos que el gobierno de Milei cumpla y convoque a paritarias". Forjando un paralelismo entre el gobierno nacional y el provincial, el dirigente sindical comparó: "Hoy en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof nos convocó a paritarias a diferencia de Nación. Se hizo cargo del incentivo docente el mes que pasó pero advirtió que no podrá hacerlo los siguientes meses al igual que otras provincias". E hizo una salvedad: "Excepto Córdoba que ni siquiera lo pagó en el último mes".

Axel Kicillof

Sobre la posible puja Milei vs. Gobernadores, Baradel fue contundente: "El recorte de transferencias no está perjudicando específicamente al Gobernador (Kicillof), está dañando a los bonaerenses, a los ciudadanos de las provincias que no van a tener los recursos necesarios para sostener la educación pública, que van a ver disminuidos sus salarios con el tema del recorte por vía inflacionaria y por vía de recorte en los subsidios de transporte".

El conflicto escala

Con la aseveración de las subas en el transporte público pero también con subas en las obras sociales y el precio de los alimentos, Baradel se anticipó: "Hay papás que se están acercando a las escuelas preguntando si va haber útiles, porque no están en condiciones de comprar cuadernos, lápices con lo que aumentaron las cosas. Es una situación muy compleja que queremos advertir". Con respecto al conflicto docente, contestó que no se trata de unos pocos sino que: "El reclamo es nacional porque los fondos que tiene que enviar Nación no los ha enviado y está incumpliendo la Ley".

Canasta escolar

En cuanto a la persecución sindical y la exposición violenta por parte del gobierno libertario a quienes no opinan como ellos, Baradel advirtió: "Nosotros siempre defendimos a la educación pública que, a pesar de los ataques mediáticos, evidentemente nunca nos pudieron callar. Tampoco tuvieron ninguna 'carpeta' para poder extorsionarlos y ese es el mayor orgullo".

Escuela bomba

Baradel fue certero trayendo a la memoria el caso de a explosión en la Escuela N°49, en la que murieron dos trabajadores y que fue el puntapié inicial para denunciar la grave situación de la infraestructura educativa en Moreno: "En la época de Macri, tanto nos estigmatizaron, que murieron dos docentes en la provincia de Buenos Aires por cosas que nosotros estábamos reclamando con anterioridad", empezó y continuó: "Un año antes estuvimos reclamando a María Eugenia Vidal (gobernadora de Buenos Aires en ese momento) que la infraestructura escolar estaba en muy malas condiciones".

Baradel contó más sobre la historia: "Explotó el comedor de una escuela, afortunadamente los chicos no entraron pero murieron Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez)".

Sobre las políticas neoliberales en educación, el sindicalista advirtió: "Nos recortaron el salario, eliminaron la paritaria nacional, desfinanciaron la educación pública. Ellos tratan de demonizar a aquellos que de alguna manera nos paramos a decir que lo que están haciendo está mal".

Y, haciendo una crítica sobre el sector que él maneja, dijo: "Eso no quiere decir que no haya problemas en la educación pública: hay que transformarla, tiene que haber políticas de Estado y todos los sectores nos tenemos que sentar para ver cómo sostenemos y la mejoramos. Pero los ataques vienen cuando ellas quieren atacarla, desfinanciarla y aquellos que tenemos la voz y la representación para poder hacerlo, no nos callamos la boca y los enfrentamos".

Docentes argentinos en lucha

Para finalizar, Baradel llamó a la reflexión: "Todo el mundo se rasga las vestiduras hablando de educación. Ahora, es muy importante ponernos de acuerdo en qué educación queremos, es fundamental eso. Nosotros estamos de acuerdo en dar esa discusión, creemos que hay que transformar a la educación pública para que dé respuestas a estos tiempos tan complejos". Y concluyó: "Nosotros venimos dialogando con Argentinos para la Educación y con otros sectores con los que tenemos miradas contrapuestas para buscar un consenso y lograr que la educación no sea un factor de disputa sino un factor de orgullo para todos los argentinos".