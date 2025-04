Cristina Fernández de Kirchner evalúa jugar en las provinciales en medio de tensiones con Axel Kicillof

La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner (CFK) sea candidata a diputada provincial por la Tercera sección electoral ha generado un nuevo capítulo de tensiones en el seno del oficialismo bonaerense. Durante una cena realizada el domingo 30 de marzo por la noche en Ezeiza, la expresidenta manifestó su disposición a participar en las elecciones provinciales, aunque condicionó esta decisión al rumbo que tome el gobernador Axel Kicillof respecto al calendario electoral.

" Está dispuesta a jugar ", afirmaron fuentes cercanas a Fernández de Kirchner tras el encuentro, en el cual participaron importantes intendentes del conurbano bonaerense y referentes de La Cámpora. La discusión central giró en torno a la intención de Kicillof y varios intendentes de adelantar las elecciones provinciales, desenganchándolas de los comicios nacionales. Este plan, sin embargo, enfrenta la resistencia de La Cámpora y de la propia expresidenta, quienes sostienen que ambas elecciones deben realizarse el mismo día.

Cristina Fernández de Kirchner

Desde el entorno del gobernador bonaerense se argumenta que el desdoblamiento electoral podría beneficiar a su espacio político en la Legislatura provincial. "Estamos cansados del método", señalaron algunos intendentes alineados con Kicillof, en referencia al predominio de La Cámpora en el armado de listas. Según estas voces, el liderazgo de Máximo Kirchner y la influencia directa de CFK han limitado la representación del oficialismo provincial en términos legislativos.

El análisis político desde intendentes de La Plata también incluye una evaluación técnica sobre el comportamiento del electorado. En elecciones concurrentes, el porcentaje de votantes en categorías menores suele disminuir en un 30%. Además, las próximas elecciones traerán consigo dos sistemas distintos de votación -introducidos por La Libertad Avanza- lo que podría complicar aún más la dinámica electoral. Desde sectores cercanos a Kicillof insisten en que un desdoblamiento permitiría optimizar resultados locales y sumar bancas clave para el gobernador en la Legislatura bonaerense, ¡arde la interna!

Todas las miradas apuntan a Máximo Kirchner

En contraposición, referentes de La Cámpora consideran que una ruptura con Kicillof no tendría consecuencias significativas para el espacio kirchnerista: "No pasa nada si la ruptura se concreta", aseguró uno de los intendentes presentes en la reunión de ese domingo camporista; además, sostuvieron que: "Milei está mal, lo económico empeora y nosotros tenemos que discutir si tenemos o no futuro".

El conflicto interno entre ambos sectores del peronismo también se ve influido por las estrategias de otros espacios políticos. Desde La Libertad Avanza, sus dirigentes han manifestado interés en que las elecciones sean concurrentes, dado que no cuentan con una estructura territorial consolidada para competir con los intendentes peronistas: "Sin figuras relevantes ni gestión para mostrar, les conviene nacionalizar la discusión", analizan.

Toca esperar el último movimiento de Axel Kicillof

La cena del domingo reunió a figuras clave del kirchnerismo territorial. Entre los asistentes estuvieron Máximo Kirchner, Teresa García, Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Damían Selci (Hurlingham), Mariel Fernández (Moreno), Juan Ustarroz (Mercedes), Leonardo Boto (Luján), Marisa Fassi (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Julián Álvarez (Lanús) y Gustavo Menéndez (Merlo). Oscar Parrilli, mano derecha de Fernández de Kirchner en cuanto a los armados políticos, fue invitado pero no pudo asistir debido a un viaje a Neuquén.