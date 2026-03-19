Del lujo en efectivo a la urgencia por seguridad: los chats que complican a Mauricio Novelli en el escándalo $LIBRA

Las nuevas pericias incorporadas a la causa por el caso $LIBRA exponen con crudeza el contraste entre el antes y el después de Mauricio Novelli. A partir del análisis de su teléfono celular, la Justicia reconstruyó una secuencia de decisiones y conversaciones que muestran al empresario desplegando un consumo ostentoso, basado en grandes sumas de dinero en efectivo y operaciones inmediatas, apenas horas antes del lanzamiento de la criptomoneda que terminaría envuelta en denuncias por estafa.

Mauricio Novelli

Según surge del peritaje, el día previo al lanzamiento Novelli intentó adquirir un reloj suizo de alta gama valuado en unos 45 mil dólares y también consultó por modelos de Rolex, incluso con la posibilidad de comprarlos sin factura. En uno de los audios recuperados, fechado el 30 de enero, el propio empresario lo explicita: "Si podes Marcia, me acuerdo que me habías dicho en su momento, algunos modelos, vos los podías vender sin factura, yo necesitaría los que puedas sin factura, me interesa Rolex o AP".

La insistencia no se detuvo allí. En otro fragmento, refuerza su intención de avanzar en una operatoria por fuera de los canales formales: "El Daytona lo quiero, no tengo problema en pagarlo, el tema es la factura. Si hay alguna manera, los otros dos los compre con factura, pero ahora estoy complicado con el blanco". Los intercambios revelan no solo el volumen de dinero disponible sino también la lógica de funcionamiento. "Genial! Cuánto me quedaría pagándolo cashh", pregunta Novelli al cerrar la compra de un reloj Audemars Piguet, sin siquiera conocer el precio final. Minutos después, ante la respuesta de 45.000 dólares, confirma la operación sin objeciones.

En paralelo, los registros muestran que analizaba inversiones inmobiliarias y operativas con la misma lógica de inmediatez. En un audio dirigido a su hermana, señala: "Escuchame Mapi, entré tres minutos a Mercado Libre el otro día y a Zonaprop, y encontré una de 3 mil y pico y me contestaron que está disponible en Al Río". La búsqueda incluía oficinas con vista al río y pagos en efectivo, mientras coordinaba desde el exterior el alquiler de su departamento y evaluaba nuevas adquisiciones.

Algunos de los chats de Novelli

El patrón se repite en múltiples conversaciones: decisiones rápidas, montos elevados y una preferencia explícita por el "cash" como modalidad de pago. Los mensajes también evidencian interés por autos de alta gama, propiedades millonarias y otros bienes de lujo, en un contexto en el que -según la investigación- ya mantenía vínculos con el proyecto $LIBRA y sus principales impulsores.

Ese escenario de abundancia y proyección de consumo se derrumbó abruptamente tras el lanzamiento del token. La criptomoneda se disparó inicialmente, pero colapsó en cuestión de horas, lo que desató una ola de denuncias y sospechas sobre una posible maniobra fraudulenta. A partir de ese momento, el tono de las conversaciones cambia de manera drástica. Novelli suspendió su agenda, regresó de urgencia desde Estados Unidos y comenzó a tomar medidas defensivas. Entre ellas, la contratación de seguridad privada para su traslado desde Ezeiza y la conformación de un equipo legal y de comunicación.

Algunos de los chats de Novelli

Los mensajes recuperados muestran incluso consultas previas sobre blindaje de vehículos, en las horas cercanas al lanzamiento. "Yo quiero blindarlo completo. Que no me pase nada", llegó a plantear en uno de los intercambios, anticipando un clima de tensión que se consolidaría tras el estallido del escándalo.

En paralelo, también comenzó a delinear su estrategia discursiva. En un borrador hallado en su celular, fechado después de la caída de $LIBRA, intenta despegarse del proyecto: "Quiero aclarar que apoyo plenamente la visión de la moneda Libra. Me reuní personalmente con todos los involucrados y les expresé mi apoyo a sus objetivos. Si bien no tengo ningún interés financiero en el proyecto, confío en las personas que lo respaldan".

Mauricio Novelli

Las pericias, que forman parte del trabajo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, siguen sumando elementos a un expediente que busca determinar responsabilidades en torno a la promoción y el derrumbe del token. Así, mientras la defensa intenta instalar la idea de desvinculación, los registros digitales muestran a un Novelli activo, con acceso a grandes sumas de dinero y desplegando un patrón de consumo acelerado en la antesala de un lanzamiento que prometía ganancias extraordinarias. El contraste entre ese frenesí previo y la urgencia posterior por blindarse -en términos físicos y judiciales- se vuelve, para los investigadores, una de las piezas más elocuentes de la trama detrás de $LIBRA.