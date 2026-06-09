Diego Recalde pidió disculpas por sus dichos sobre Agostina Vega: fingió demencia y metió a Nisman en el medio

El reciente femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba que conmocionó a todo el país. Sin embargo, entre las muestras de dolor y reclamo de justicia, las declaraciones del cineasta y panelista libertario Diego Recalde desataron una controversia que lo llevó a pedir disculpas públicamente.

Durante su participación en un programa de Crónica TV, Recalde realizó comentarios mínimamente revictimizantes contra la nena quien fue brutalmente asesinada. El conductor del programa, Tomás Méndez, intentó contextualizar el testimonio del remisero, quien había señalado que el lugar al que llevó a Agostina era cercano a "hoteles por hora".

Diego Recalde, el incel más antiguo

Sin embargo, Recalde insistió en su postura, argumentando que "por cómo estaba vestida, por la actitud física", se podía inferir algo sobre la adolescente. A pesar de que su compañera Julia Eva Saggini intentó corregirlo al aire, él continuó: "Hay actitudes físicas que te comunican una soltura", e incluso agregó: "Te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen".

Tras la ola de críticas y el repudio generalizado, Recalde emitió un pedido público de disculpas. En su descargo, reconoció su error y aseguró que sus palabras no fueron adecuadas: *Voy a pedir disculpas. Por lo que dije sobre Agostina, el día que salía un poco a darle una mano al remisero. No usé las palabras adecuadas, en realidad me lo recordó mi hermana. Mi hermana es como una suerte así de persona en la que consulto todo el tiempo y me dijo, 'Mira, lo que dijiste a mí me sonó a lo que pasó cuando mataron a (Alberto) Nisman que salieron a hablar de las minas con las que él curtía y pusiste la lupa en otro lugar y todo se volvió muy turbio . Me parece que te equivocaste'. Y tiene razón, me equivoqué".

El cineasta continuó su mea culpa asegurando: "Lo que dije estuvo mal, pido disculpas, no voy a volver a pasar, espero. 33 años en medios, es la primera vez que me pasa algo así y siempre tuve la pretensión de que los estupradores y los hijos de puta paguen".

En su pedido de disculpas, Recalde también hizo referencia a los señalamientos sobre su pasado: "De hecho, yo no tengo ninguna causa por estupro ni por corrupción infantil , más allá de los cheques después que me endosaron en la web. Pero quería decir esto porque de verdad lo siento y evidentemente si mi hermana me lo dijo me mandé una cagada porque no fui claro a la hora de decir algo".

Diego Recalde

En la misma línea, Recalde expresó: "Te juro que me salió esta cosa de proteger al remisero, que es el único testigo y que hizo posible que la causa exista. Me salió como el culo, me salió como el orto porque después vimos lo que pasó en las redes . Por eso quiero pedir disculpas, lo dije mal. Nada más. Espero que me las acepten sobre todo ustedes que están acá bancándome en este momento difícil. Gracias por escucharme y pido disculpas públicamente porque no eran los términos que tenía que haber usado más en ese momento".

La polémica se intensificó con el resurgimiento de un tema musical compuesto por Recalde hace más de dos décadas. La canción De nuevo Dolores, publicada en el año 2000 como parte del disco Abran Cancha del Trío Ibañez —grupo liderado por el propio Recalde junto a Juan Pablo Esmok Lew y Martín Broussalis—, volvió a circular en redes sociales generando un profundo rechazo. La letra describe a una joven estudiante con frases inquietantes como "va al colegio", "usa jumper" y lleva una mochilita de Sarakey", mientras el estribillo repite: "Soy adicto al jumper".

El video incluye otra canción titulada simplemente Dolores, donde se describe nuevamente a una joven jugando al hockey con imágenes que borden las insinuaciones a la pedofilia. Diego Recalde, que esgrimió ese pedido de disculpas, está lejos de borrar su lúgubre pasado.