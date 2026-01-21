Donald Trump contestó la pregunta del millón sobre Groenlandia: "No tengo necesidad de utilizar la fuerza"

El Foro Económico Mundial de Davos, tradicionalmente un espacio para el diálogo y la cooperación internacional, se vio envuelto en un ambiente de tensión tras las controvertidas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump. Sus afirmaciones sobre Groenlandia, Venezuela y los aranceles dirigidos a países europeos dejaron a más de uno en estado de alerta.

Trump encendió las alarmas al reiterar su interés en adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, al que describió como "vital" para la seguridad de Estados Unidos y la OTAN. "Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca tierra, este gigantesco pedazo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo", afirmó el mandatario frente a líderes mundiales y empresarios reunidos en Davos.

Donald Trump en Davos

Pese a que Dinamarca ya dejó claro que Groenlandia no está en venta, Trump insistió en la necesidad de abrir "negociaciones inmediatas" para discutir nuevamente su adquisición. En un intento por calmar los ánimos, aseguró que no recurriría a la fuerza para tomar posesión de la isla. " No tengo necesidad de utilizar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza ", enfatizó. Sin embargo, sus palabras dejaron entrever una advertencia velada: "Probablemente no conseguiremos nada a menos que decida utilizar una fuerza excesiva, con la que, francamente, seríamos imparables, pero no lo haré (...) probablemente esta sea la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que utilizaría la fuerza".

Donald Trump en Davos

El interés de Trump en Groenlandia no es nuevo, pero su insistencia en el tema en un foro de tal magnitud subraya la importancia estratégica que Estados Unidos otorga a este territorio rico en minerales. A medida que el Ártico se derrite, las grandes potencias compiten por asegurar su influencia en la región, y Trump dejó claro que no está dispuesto a "ceder terreno" frente a China y Rusia.

Venezuela: "Muy, muy listos"

El presidente estadounidense también dedicó parte de su discurso a Venezuela, un tema que ha sido central en su política exterior. Trump elogió a los líderes venezolanos, asegurando que se han mostrado "muy, muy listos" al negociar con Washington tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico. "Los líderes del país han sido muy buenos (...), muy, muy listos", dijo contundentemente.

Maduro fue trasladado para escuchar los cargos en su contra

Además, Trump hizo una promesa audaz sobre el futuro económico del país caribeño: "Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados", explicó.

La cruzada arancelaria contra Europa

La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Trump arremetió contra los países europeos por respaldar a Dinamarca en el caso de Groenlandia. En un tono desafiante, amenazó con imponer nuevos aranceles de hasta un 25% a ocho países europeos, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania.

"Las importaciones de Estados Unidos y su aporte a la economía mundial 'mantienen a todo el mundo a flote'", afirmó Trump, justificando sus medidas. También defendió los aranceles como una herramienta necesaria para equilibrar lo que considera una relación económica desigual: "No me quieren mirar a los ojos, pero se están aprovechando de Estados Unidos y he sido justo. Les impuse aranceles y no pasó nada".