Industriales metalúrgicos denunciaron que la producción está peor que en pandemia: advirtieron caídas generalizadas

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) denunció que la producción del sector se encuentra en su peor momento desde la pandemia en 2020 y reveló que en términos interanuales se debilitó un 7,1%. La presión importadora cumple un rol fundamental ya que crecieron un 18,9% en el último año, con una dinámica consolidada del 3,5% mensual.

"En diciembre, la producción metalúrgica registró una variación interanual de -7,1%. Con respecto al mes pasado, la actividad tuvo una contracción de -1,3%. De esta manera, el sector cerró el 2025 con una caída de -0,9% con respecto al año previo", expusieron en el informe de ADIMRA. Allí señalaron que las importaciones de productos metalúrgicos están en franco aumento.

El primer informe de ADIMRA de 2026 reveló una fuerte contracción en el sector metalúrgico.

"Las importaciones de productos metalúrgicos se encuentran en niveles históricamente altos y crecen, en promedio, a una tasa mensual del 3,5% (tomando como base mediados del 2024) en un contexto de caída de la producción local ", explicaron, sobre la base del 18,9 interanual que creció el rubro que tiene a China, Brasil y Estados Unidos como principales proveedores. Como contrapartida, las exportaciones se achicaron en un 10,4% interanual, con una variación acumulada de +3,3%.

ADIMRA también expuso las caídas generalizadas en los sectores metalúrgicos, con la fundición, las autopartes, los bienes de capital, los equipos y aparatos eléctricos, los equipamiento médico y los otros productos de metal en un fuerte retroceso. Esto quiere decir que se encuentran en contracción persistente, debido a, entre otros cosas, la falta de perspectiva de rebotes y de expansión.

El primer informe de ADIMRA de 2026 reveló una fuerte contracción en el sector metalúrgico.

"La producción metalúrgica por cadena de valor presenta caídas generalizadas, con fuertes retrocesos en consumo final, construcción y automotriz; incluso minería y petróleo y gas continúan en terreno negativo ", explicaron en el informe de ADIMRA, donde también aportaron que "en términos de empleo, se observa una caída interanual de -2,5%".

Lo cierto es que según la pesquisa realizada "8 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos tres meses", lo que implica que la dinámica revelada se mantendrá por el sendero negativo. Esto lleva a que la producción se encuentre completamente estancada, con una utilización de la capacidad instalada (UCI) que durante diciembre fue de 44,0%, llegando a "uno de sus niveles más bajos en términos históricos".

El primer informe de ADIMRA de 2026 reveló una fuerte contracción en el sector metalúrgico.

En términos regionales Buenos Aires y Córdoba se llevaron la peor parte porque "concentran los descensos más pronunciados, explicando buena parte de la caída del promedio general", con un -9,2% y un -8,6% respectivamente. Detrás se encuentra Santa Fe con una contracción "significativa" de -7,3%, y luego vienen Mendoza (-2,0%) y Entre Ríos (-1,6%).