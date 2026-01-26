Silencio de tumba, hermetismo total y una visita que no pasó desapercibida. Una delegación de supuestos congresistas estadounidenses a Ushuaia destapan especulaciones que involucran desde acuerdos bilaterales hasta posibles implicancias estratégicas en la región sur de Argentina. Además, la intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno de Javier Milei, sumada a la llegada de un avión militar estadounidense, el Boeing C-40 Clipper, ya encienden todas las alarmas.

El avión, proveniente de la base militar Joint Base Andrews en Maryland, aterrizó en el puerto fueguino tras escalas en San Juan y Buenos Aires. Según informó el sitio Agenda Malvinas, este movimiento inusual se da en un contexto de creciente interés por parte de Estados Unidos en la región, particularmente en relación al monitoreo de la presencia china en zonas estratégicas como la Antártida y, para sumar dramatismo a la situación, la visita coincide con el controvertido proyecto de una Base Naval Integrada, que genera tensiones no solo a nivel local sino también internacional, especialmente con Chile, debido al Tratado Antártico que prohíbe la presencia militar en la zona.

Gobierno de las fuerzas del cielo intervino el puerto de Ushuaia

La decisión de Milei de intervenir el puerto de Ushuaia fue presentada oficialmente como una medida para corregir supuestas irregularidades financieras y administrativas bajo la gestión del gobernador Gustavo Melella. Según el gobierno nacional, el 30% de los recursos destinados al puerto habrían sido desviados hacia gastos corrientes de la provincia . La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) justificó la intervención, que se extenderá por 12 meses, designando al sindicalista Juan Avellaneda como interventor.

Sin embargo, críticos de esta decisión, incluido el propio Melella, han cuestionado tanto los fundamentos como la oportunidad de la medida. "No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva", expresó el gobernador en un comunicado.

Es así que surge la pregunta del millón: ¿Esta intervención podría ser un movimiento estratégico que busca abrir camino a un acuerdo más amplio entre el gobierno argentino y Estados Unidos, cuyo alcance e implicancias aún no están claros?

El periodista patagónico Guillermo Worman reveló que al menos siete senadores estadounidenses visitaron recientemente lugares estratégicos en Ushuaia, incluyendo el Parque Nacional Tierra del Fuego. Según Worman, la visita fue coordinada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y estuvo vinculada a temas como "el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica". Sin embargo, lo que llama la atención es la falta de transparencia sobre la agenda oficial y los nombres de los congresistas involucrados que todavía son un misterio.

Comunicado del gobierno de Melella advirtiendo sobre la intervención del puerto

Desde el gobierno de las fuerzas del cielo continuaron con el secretismo y hasta el momento en el que se terminó este artículo periodístico no se ofrecieron detalles sobre las reuniones mantenidas por esta comitiva.

Es por eso que la evidente combinación de factores —la intervención del puerto, la visita estadounidense y las tensiones militares— sugiere que Ushuaia es el centro de un tablero geopolítico más amplio. La región sur argentina no solo es estratégica por su cercanía a la Antártida, sino también por su potencial en recursos naturales como minerales críticos que resultan clave para las industrias tecnológicas y energéticas, sobre todo estadounidenses en manos de Donald Trump a quien Javier Milei expresó su admiración en reiteradas oportunidades.