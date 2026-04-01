El que las hace las paga: confirmaron el procesamiento del policía que empujó a una jubilada en una marcha

El agente policial que se hizo famoso por empujar a una anciana de 82 años en la Plaza de los Dos Congresos el 12 de marzo de 2025, durante una manifestación de jubilados, irá a juicio por el delito de lesiones leves agravadas por pertenecer a la Policía Federal Argentina (PFA). La Justicia determinó que la acción del efectivo fue desproporcionada y que no existió legítima defensa alguna en el hecho.

La imagen de hace más de un año recorrió rápidamente las pantallas de todos los canales y se viralizó con contundencia en las redes sociales. El empujón del policía Nicolás Emanuel Céspedez a la jubilada Beatriz Blanco fue inobjetable y la posibilidad de que haya sido una reacción a que la señora lo haya golpeado con el bastón sin ningún tipo de característica ofensiva fue rechazada por la Cámara Federal de Comodoro Py.

A partir de la decisión judicial, se abrió la posibilidad de que la causa avance hacia el juicio oral contra Céspedez, por el ataque desmedido que hizo contra su víctima, quien participaba pacíficamente de una marcha en las fuerzas de seguridad aplicaban el "protocolo Bullrich", denominado así por la entonces ministra de Seguridad y actual diputada nacional, Patricia Bullrich.

El expediente de la causa describió que la versión de los letrados representantes del policía estaba más cerca de ser una coartada que otra cosa. No hubo ni cascos dañados ni ataques, como afirmaron en su momento. Céspedez no irá a la cárcel por el momento, pero tendrá que enfrentar un embargo sobre sus bienes de 40 millones de pesos y tendrá que presentarse de forma periódica ante la Justicia.

La represión a las y los jubilados es una característica del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

El fallo descartó por completo la estrategia de la defensa, que intentaba habilitar un acto "reflejo" del efectivo. La Cámara, encabezada por el juez Roberto Boico, descartó esa posibilidad sin necesidad de más testimonios que las filmaciones del hecho, que desde que ocurrió se viralizaron con celeridad, y remarcó la intencionalidad del empujón y la falta de justificación de esa acción ante una anciana de 82 años.

La dureza de la imagen de aquel día en el que el cráneo de Blanco rebotó contra el piso, luego de ser empujada por el policía, fue fundamental para la decisión judicial, mientras que también discrepó con el lema presidencial de que "los buenos son los de azul". Aunque la confirmación de su procesamiento sí respetó otro eslogan que utilizan desde La Libertad Avanza (LLA) con los delincuentes: "El que las hace, las paga".