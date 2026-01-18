Enroque blue: un Newman boy asume en Obras Públicas y se termina el mandato fantasma de Martín Maccarone

Las Secretarías de Obras Públicas y Transporte, dependientes del Ministerio de Economía, tendrán al macrista Carlos Frugoni como nuevo representante de la Coordinación de Infraestructura, luego del mandato fantasma que desde octubre de 2024 ejerció el empresario Martín Maccarone, quien supervisó las tareas de ambos organismos y se encargó de informar medidas y tomar decisiones allí, sin que se lo oficializase en ningún cargo. Hasta llegó a tener su propio despacho en el Palacio de Hacienda.

En los catorce meses en los que Maccarone estuvo al frente, se hizo cargo de los principales intereses de la cartera de su jefe en el sector: la cuestión de la obra pública, las concesiones viales y los servicios de transporte. Tres cajas a las que mirar con cuatro ojos para evitar manos en la lata y a los lobbys voraces que buscan quedarse con contratos suculentos y lugares de privilegio en las licitaciones.

Martín Maccarone estuvo catorce meses al frente de la Coordinación de Infraestructura sin que lo hayan nombrado al frente.

En ese periodo, Maccarone administró la relación del Estado con las empresas y los inversores del rubro, mientras que también se encargó de articular todos los sectores dentro del área. Así fue que consiguió que, sin tener ningún cargo oficial, contara con su propio despacho en el Palacio de Hacienda y empleados directos que respondían a sus demandas.

Maccarone, ex integrante del equipo de consultores de Merrill Lynch, contó con la particularidad de ser cercano a los dos Caputos importantes en el Gobierno nacional: el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el asesor presidencial estrella Santiago Caputo. Si bien se recibió de ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), su desarrollo empresarial fue en el área de inmobiliarias y construcción, cuando desde 2001 realizó proyectos como Norcenter, Showcenter Haedo, Shopping Soleil y Patio Bullrich, entre tantos otros.

Martín Maccarone, Carlos Bausili y Luis "Toto" Caputo en Carajo!

La amistad con el ministro de Economía tiene su correlato de intereses. La consultora Anker Latinoamérica que Caputo fundó en 2020 tras su paso por el gobierno de Mauricio Macri, fue la que estructuró el fideicomiso de 60 millones de dólares con el que la firma de Maccarone se hizo cargo del "Paseo Gigena" que se hizo sobre lo que era el estacionamiento del Hipódromo de Palermo.

El Newman boy que emergió

Frugoni es uno de los audaces integrantes del PRO que no dudó en acompañar en el gobierno a La Libertad Avanza (LLA). En septiembre de 2025 recibió su primer carguito, con la presidencia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), pero su vertiginoso ascenso lo dejó a los pocos meses con una porción más grande de la torta de la gestión. La desprolijidad del caso es una marca registrada de la gestión nacional actual, tan llamativa como el funcionario fantasma Maccarone.

Un Newman boy de pura cepa: Carlos Frugoni y el ex presidente Mauricio Macri.

De acuerdo a una resolución del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial el 8 de enero, la renuncia de Frugoni tuvo efecto retroactivo al 10 de diciembre de 2025, pero fue informada ese día. A su vez. el decreto 21/26 que lo pone al frente de su nuevo cargo informó que el 15 de enero de 2026 que desde el 9 de ese mes se desempeñó como Coordinador de Infraestructura.

Al frente de la CNRT quedó luego de que el Congreso lo bochara como primer titular de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Accspt), lugar al que lo había enviado el mismísimo Milei. Aunque a los pocos el Poder Legislativo negó la concepción del departamento que englobaría, además, lo que que es Vialidad Nacional, la Junta de Seguridad del Transporte y la Comisión del Tránsito y la Seguridad Vial, cuando rechazó el DNU 461/25.

Carlos Frugoni fue presidente de Autopistas Urbanas (AUSA) antes de desembarcar en la CNRT y la Coordinación de Infraestructura,

Ahora sí Frugoni podrá gozar de la propuesta original, ya que además de esas áreas tendrá control sobre otras empresas como Aerolíneas Argentinas e Intercargo, y otras trincheras estatales fundamentales Ferrocarriles Argentinos y el Belgrano Cargas entre tantas otras. Eso solamente si se tiene en cuenta el área de Transporte. Desde el otro lado también habrá muchos lugares importantes que coordinar.

La más importante probablemente es AySA y su correspondiente Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Aunque también quedarán bajo su órbita oficinas como el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Agencia de Planificación (APLA) y la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo. Además, tendrá injerencia en las entidades binacionales Paso Las Leñas, Agua Negra y el Túnel de Baja Altura del Ferrocarril Trasandino Central.

Mauricio Macri junto a "Nicky" Caputo.

El último antecedente

El mote de Newman boy es por pertenecer a ese selecto grupo escolar del ex presidente Macri, que estaba acompañado por un tercer Caputo: Nicolás, o Nicky como lo llaman en confianza sus amigos. Por tener esa cepa fue que logró llegar a ser, entre otras cosas, presidente de la empresa estatal porteña Autopistas Urbanas (AUSA), donde en 2024 quedó en el ojo de la tormenta tras una licitación turbia e inexplicable.

Frugoni aprobó la cesión del predio de AUSA de 5000 metros cuadrados que se encuentra al lado de lo que es el circuito KDT de Palermo. El canon para acceder a ese lugar donde el metro cuadrado es de lo más caro de Argentina fue de sólo 3,7 millones de pesos mensuales. ¿A quién se lo adjudicó? A la empresa Mechp que, oh casualidad, está vinculada a uno de los hijos de su amigo Nicky Caputo.

Amigos de Macri: el empresario Nicolás "Nicky" Caputo y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Para más sospechas de la concesión a 25 años con el fin de armar un emprendimiento comercial y deportivo fue que la firma fue la única que se presentó a competir por el predio. Mechp es una vieja conocida de la gestión macrista, ya que compite de forma habitual por licitaciones y contrataciones en el rubro del tránsito y el ordenamiento vehicular. A su vez gestiona diferentes playas de estacionamiento y participa del sistema de parquímetros de la Ciudad.