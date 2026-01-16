La última jugarreta de Manuel Adorni para asegurarse el DNU reformista de la SIDE

En un movimiento calculado y estratégico, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei que reformula el sistema de inteligencia y amplía las facultades de la SIDE. Este decreto, que modifica la ley nacional de inteligencia, enciende las alarmas en la oposición y promete ser el epicentro de una nueva contienda política que vendrá después de la -también polémica- reforma laboral.

Adorni esperó hasta el límite del plazo legal establecido por la ley 26.122 para enviar el DNU, lo que no es casualidad. Este movimiento busca maximizar el tiempo del oficialismo para asegurar apoyos y reducir el margen de maniobra de los detractores . Sin embargo, la oposición ya se alista para dar batalla con un proyecto presentado por Unión por la Patria para derogar el DNU 941/25.

Manuel Adorni

La reforma propuesta incluye cambios significativos: otorga más poder a la SIDE, reduce su estructura y coloca el área de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Pero lo más polémico es la autorización para que el organismo pueda aprehender personas y la calificación como "encubiertas" de todas sus actividades .

Estas medidas fueron duramente criticadas por los bloques del kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, quienes alertan sobre los riesgos de un posible "espionaje político" y cuestionan que semejante reforma se haya implementado vía decreto, sin debate parlamentario.

SIDE argentina

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene ahora diez días hábiles para dictaminar sobre el DNU y, pasado ese plazo, cualquiera de las dos cámaras del Congreso podrá tratarlo en el recinto. Ahora bien: el decreto perderá validez solo si ambas cámaras lo rechazan , lo que marca un desafío importante para la oposición en un escenario político fragmentado.

El antecedente del primer DNU rechazado por la oposición, que buscaba girar $100.000 millones a la SIDE, alimenta las esperanzas de los detractores del gobierno de las fuerzas del cielo de repetir la hazaña. Sin embargo, los números en el Senado y Diputados están ajustadísimos, y el éxito de esta cruzada política dependerá en gran medida del rol de los radicales, peronistas provinciales y fuerzas intermedias... y de que no se calcen la peluca a último momento.

Santiago Caputo, asesor presidencial

Mientras tanto, desde La Libertad Avanza (LLA) confían en contar con el respaldo del PRO. La fuerza liderada por Mauricio Macri, cercana al asesor Santiago Caputo —figura clave en esta reforma—, ya muestra señales favorables hacia los cambios en inteligencia, aunque promete un análisis exhaustivo antes de fijar posición.

El reloj corre y la batalla política está lejos de definirse. Con un Congreso dividido y una oposición decidida a frenar el avance peligroso sobre las libertades individuales, este DNU reformista de la SIDE se convierte en otro capítulo crucial para sostener la democracia tal y como se la conoce hasta el día de hoy en Argentina.