Escándalo $LIBRA: el Gobierno descarta interpelaciones y acusa a la oposición de hacer un "show mediático"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abordó este martes la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA, promovida en redes sociales por el presidente Javier Milei, y negó la posibilidad de que funcionarios del Gobierno sean interpelados en el Congreso. En declaraciones a Radio Splendid AM 990, el funcionario aseguró que la investigación debe resolverse en la Justicia y criticó duramente a la oposición. "No vamos a ser parte de un show mediático", afirmó.

Francos rechazó la posibilidad de que Karina Milei y otros miembros del oficialismo comparezcan en el Congreso por el escándalo de la criptomoneda. "Me parece perfecto que el Congreso trate los proyectos que quiera y estamos dispuestos a dar las respuestas que requieran, pero hacer un show del tema, no estamos dispuestos a hacerlo", afirmó. Según el jefe de Gabinete, la oposición busca politizar la investigación con fines electorales. "Hasta aquí, la oposición no encontró resquicio para atacar a un gobierno que ha demostrado éxito económico. Quieren prenderse como garrapatas del tema para ver qué obtienen en materia electoral", sentenció.

A pesar de la negativa del Gobierno, la oposición en la Cámara de Diputados intentará avanzar con el tratamiento del caso $LIBRA este miércoles. Existen once proyectos en discusión, que incluyen pedidos de interpelación al propio presidente Milei, a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al vocero, Manuel Adorni y al ministro Mariano Cúneo Libarona. Además, algunos bloques propusieron la creación de una Comisión Investigadora para esclarecer el impacto del escándalo en el gobierno libertario. Sin embargo, para avanzar con el debate, la oposición necesitará alcanzar el quórum reglamentario de 129 diputados.

En otro tramo de la entrevista, Francos explicó los detalles del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que no implicará un incremento en la deuda pública. "El acuerdo claramente dice que no se incrementa la deuda pública. El desembolso se utilizará para pagar vencimientos con el FMI o la deuda del Estado con el Banco Central", detalló. El acuerdo, que será enviado al Congreso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), prevé desembolsos escalonados por aproximadamente 15.000 millones de dólares. Según Francos, estos fondos permitirán renegociar vencimientos y otorgar un alivio financiero hasta 2026.

Consultado sobre la crisis en Bahía Blanca tras el temporal, Francos reafirmó que la planificación de la reconstrucción es responsabilidad del municipio y la provincia, mientras que la Nación brindará apoyo financiero. "El Gobierno está para apoyar, pero toda la planificación tiene que estar a cargo del municipio", explicó. Según el jefe de Gabinete, los fondos para la reconstrucción estarán disponibles una vez que se presente un plan concreto. "Cuando tengan un plan de reconstrucción, estamos dispuestos a escuchar lo que nos propongan y trabajar en conjunto", aseguró.

Finalmente, Francos destacó el rol de las redes sociales en la estrategia comunicacional de Javier Milei y desestimó las críticas sobre su uso. "El sistema de comunicación política ha cambiado. En los 90 era diferente. Hoy el presidente lanza un tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating", argumentó. El jefe de Gabinete remarcó que esta estrategia fue clave para la victoria de Milei en las elecciones: "Es difícil decirle al presidente que abandone la forma en la que se comunica con el pueblo. Es la forma por la que llegó a ser presidente", concluyó.