Estela dio su mirada sobre los dichos de Villarruel sobre la ESMA: "Quiere borrar todo y poner lo que ella quiere"

Las ideas y las propuestas de Victoria Villarruel nunca dejan de sorprender. En principio, porque no tiene filtro en lo que dice y además, por su convicción ante cualquier medida que puede tomar que no sólo es repudiable y peligrosa, sino que es ella misma quien manda a los individuos a que recapaciten y piensen de igual manera. En una nueva entrevista, habló y dejó varios titulares a investigar: su pensamiento sobre el aborto y el predio de la ESMA.

Victoria Villarruel

A la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza no le alcanzó con revindicar genocidas cuantas veces tuvo el micrófono cerca, sino que siempre va por un poco más. En una entrevista brindada hacia TN, sostuvo que en caso de ganar las elecciones, su Gobierno propondría plantear nuevamente la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ya que desde que fue aprobada, "las mujeres están abortando chicos a término", indicó. Para eso, constató que lo tomarán con total seguridad porque tanto ella como Javier Milei se consideran "Provida".

Pero además de eso, la mano derecha del libertario, se refirió hacia el predio de la ESMA, el centro de tortura y desaparición de personas, tras ser consultada sobre qué pasará con el mismo. Si será reubicado, si seguirá como hasta ahora, si habrá obras o peor que ello, si buscarán cerrarlo para rehacer reformas que nada tengan que ver con su historial.

Victoria Villarruel

El predio es de gran amplitud y está ubicado en el barrio de Núñez como un lugar que quedará por siempre en la memoria Argentina. Incluso, hace pocos meses, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el Museo de la Memoria ESMA como Patrimonio de la Humanidad y lo incluyó dentro de los monumentos y zonas protegidas por el organismo en el mundo.

Pero ese mismo es el que, en caso de que La Libertad Avanza gane el ballotage el próximo 19 de noviembre, intentarán tapar con reformas y cosas nuevas echándolo de menos. "Un predio como el de la ESMA, son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo argentino sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas, que es lo que más necesitamos", indicó Villarruel.

Lejos de retractarse ante sus polémicos dichos, planteó que las personas deberían pensar de la misma manera que ella y fijarse, principalmente, en los derechos humanos. "Creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad", detalló.

Victoria Villarruel y Javier Milei

Por otro lado, aseguró que hay que ver quienes fueron realmente víctimas en aquel centro clandestino de detención y tortura porque hubo personas que realmente no lo fueron. "Hay víctimas que dicen haber sido agredidas por el Estado, pero después murieron por una pastilla de cianuro o poniendo una bomba que les explotó, pero esas personas no son víctimas y no pueden cobrar una indemnización. Hay que tener una auditoría de cómo entregaron esos fondos", manifestó.

Más allá del repudio que recibió en las redes sociales por lo declarado, quien se mostró totalmente en contra de sus dichos fue justamente Estela de Carlotto, que avisó que la candidata libertaria es una "desquiciada" que "habla pavadas" y que pretende "borrar la historia Argentina". Por eso mismo, avisó que eso nunca podrá suceder porque ella se encargará de que siempre esté presente todo lo vivido en el pasado.

Estela de Carlotto

"Estamos trabajando muchísimo para no perder la memoria, para avanzar en lo mejor para nuestra sociedad. No hacemos nada con rencor, con bronca. En mi opinión, que diga las payasadas que quiera. Nos gastemos tiempo en esta persona. No voy a perder un minuto de mi vida", comentó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.

En esa misma línea, subrayó que el predio de la ESMA es "una imagen mundial de lo que fue la represión en la Argentina" y que forma parte de la historia por lo cual es imborrable. "Villarruel está hablando pavadas", agregó en diálogo con la radio online FutuRock.

"Es una mujer desquiciada que se cree que es una reina que puede borrar todo y poner lo que ella quiere", sumó y concluyó: "Ella lo que quiere es borrar la historia, pero no se va a borrar porque para eso estamos los organismos, defensores de los Derechos Humanos y el pueblo argentino para recordarla".