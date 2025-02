Otro papelón del nuevo América TV: lo ensuciaron al diputado Vilca y le niegan el derecho a réplica

El año electoral ya comenzó y desde las usinas operadoras de la política que se instalan dentro de los medios de comunicación también empezaron las tan recurrentes operaciones para ensuciar a dirigentes opositores. Esto quedó de manifiesto en la editorial que brindó el periodista Ignacio Ortelli en su nuevo rol de conductor de América 24, tras su salida de LN+. Allí, acusó al diputado nacional jujeño del Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U) Alejandro Vilca de ser de "la mayoría privilegiada que tiene un Apple Watch en su muñeca", por un reloj que compró su pareja en una feria de Jujuy para el Día del Padre y que quiso disfrazar de carpetazo.

Todo comenzó cuando en un informe presentado como "los caranchos de Cristina", se refirió a Vilca de forma despectiva. "Yo lo conozco, este es de a pie. Este no está mintiendo. Juntaba basura. Se abraza con la gente en campaña. Qué fenómeno, qué tipo cercano a la gente, a las necesidades del pueblo. Pero a ver, pará. ¿Qué hora es? No tengo reloj. ¿El diputado tiene? ¡No! ¿A ver? Pero ese reloj no es nacional. Este hombre es de izquierda y me parece que está en infracción", soltó Ortelli.

"¿A ver qué relojito es? ¡Ah, mirá! ¿De Miami lo trajo? De Miami, de afuera. 450 mil pesos. Mirá vos qué hombre cercano a las necesidades del pueblo. Le fue bien, fue un cuentapropista muy bueno. 450 mil pesos en la muñeca, ¿qué te parece?", expresó mientras mostraba una publicación de Mercado Libre donde mostraba un "Apple Watch de 2da generación gps 40mm Midnight Sportloop" a 449.899 pesos.

"Algo muy parecido a lo que hacía el kirchnerismo, que por un lado odiaban a Estados Unidos, por el otro vacacionaban en Disney y también compraban propiedades. Muy parecido. Ahora, a este Vilca lo tengo de otro lado. Me parece que le gusta Apple, pero que no le gustan las empresas", continuó el periodista.

La defensa en X de Myriam Bregman, tras el ataque del periodista Ignacio Ortelli a su compañero Alejandro Vilca.

"Somos la única corriente política que cree que la salida para este mundo no viene de los empresarios y de los ricos, sino de las mayorías. De la única clase productora, que es la trabajadora. Porque hay que decirlo: el mundo sin empresarios funciona, pero sin trabajadores no", decía Vilca en el extracto que expuso América 24.

"Claro. La mayoría privilegiada que tiene un Apple Watch en su muñeca, como tenés vos, Vilca. Esa es la mayoría que defendés, no la de los trabajadores que se murieron de hambre durante la gestión de Alberto Fernández y vos estabas calladito. Muy lejos tu relato de la realidad", acusó al final, en un claro desconocimiento de lo que había atravesado durante la gestión anterior Vilca: el dramático fallecimiento de su madre durante la pandemia de COVID-19, quien pereció en su hogar sin ninguna ayuda o privilegio estatal.

Alejandro Vilca subido al camión con el que trabajaba en la recolección de residuos.

Desde la retransformada señal que conduce Daniel Vila le negaron el derecho a réplica a Vilca, luego de comprobar que era tergiversada la información vertida por Ortelli, algo que suele ocurrir cuando este tipo de "carpetazos" no son investigaciones periodísticas sino "favores" que ciertos sectores le dieron para que él los use.

De esto lo acusó la referente de izquierda y abogada de Vilca, Myriam Bregman, quien vinculó rápidamente la operación a la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como un vuelto a que es uno de los pocos diputados que insiste con darle notoriedad a los dos asesinatos de bagayeros que se vivieron en los últimos meses en la frontera con Bolivia.

Me lo regaló por el Día del Padre mi compañera y lo compró en la feria de Alto Comedero, donde se venden muchas cosas que se traen de la frontera".

En diálogo con BigBang, Vilca se refirió a la acusación que sufrió y aseguró que buscan vincular al FIT-U con el kirchnerismo para bajarles el precio de cara a la disputa electoral de medio término de este año. La frase que inmortalizó: "Soy colla, soy recolector de residuos, soy marrón, soy zurdo". Lo acompaña durante toda la nota, en el marco del crecimiento de los discursos y crímenes de odio que crecen en la Argentina de Javier Milei.

-¿Cómo recibiste la operación de ayer en tu contra?

A ver, cosas como estas muchas veces suceden en la política, ¿no? Primero que nada, periodistas, opositores políticos que tratan por ahí de agarrarse de algún aspecto personal o material, para reducir tu opinión o la opinión política del otro. Lamentablemente ya uno tiene que dar explicaciones. Esto de por qué tengo un reloj si soy recolector de residuos. Aparte, lejos de que sea de Miami, me lo regaló por el Día del Padre mi compañera hace un año y lo compró en la feria de Alto Comedero, donde se venden muchas cosas que se traen de la frontera y que no se saber bien el origen. Será chino, no tengo idea. De la marca tampoco es. Hay cuestiones descabellados, como que fue traído de Miami, como que yo habría viajado. La verdad es que yo hasta me río de eso.

Alejandro Vilca es diputado nacional por el Frente de Izquierda - Unidad (FIT-U).

Lo sentí como algo personal cuando dijo, ¿no? A ver, tengo que recordar que mi vieja falleció durante la pandemia. Yo era diputado provincial y aún así no pedí ningún tipo de privilegio. Mi madre murió en mi casa. Después de haber sido despachada de un hospital público porque no había camas, pero bueno. La verdad es que no lo conozco a este periodista personalmente, pero bueno, me gustaría tener el derecho a réplica.

Me tocó porque esa tarde respondí a Miguel Ángel Pichetto sobre una afirmación acerca de los incendios que hay en la Patagonia eran hechos por "los indios, los aborígenes". Mediante una tragedia como lo que está pasando en la en la Patagonia, que se busque responsables en los pueblos originarios o en las organizaciones ambientalistas de la responsabilidad de los incendios es una locura. En vez de buscar ayuda urgente.

Yo tengo todos los números comprados porque soy Colla, obrero, morocho, zurdo, troskista".

-¿Te preocupa la estigmatización en este marco del crecimiento de los crímenes de odio?

Sectores como estos, como el del Presidente, lanzan esas campañas muchas veces discriminatorias y que, sobre todo, tienen consecuencias. Asesinatos, crímenes. Un poco también yo lo había denunciado por el caso también de los dos jóvenes que murieron en la frontera en manos de la Gendarmería Nacional (GN). Uno era Fernando Gómez en Orán (Salta), que fue en diciembre, y el otro chico, Diego Torres, que fue pues la semana pasada en una de las fronteras, justamente por esta política de endurecimiento donde cualquiera que va a trabajar ya es narcotraficante.

Esto de de criminalizar, de decir que los indios, los pueblos originarios son todos terroristas, delincuentes, que los de la zona de frontera son todos narcotraficantes, tiene sus consecuencias. Y vimos el ejemplo de cómo las condenas pública envalentonaron a eso. Si vos sumas a esto las afirmaciones de Milei o de Manuel Adorni de decir: "vamos eliminar los vestigios de la izquierda". Obvio que quiere decir que van a venir sobre nosotros. Daba cuenta de lo peligroso de esto, porque después tiene consecuencias de ataques físicos, de represión. Nosotros tenemos compañeros que han perdido un ojo en las marchas contra la Ley Bases. Yo por ahí tengo todos los números comprados porque soy todo. Soy Colla, soy obrero, morocho, soy zurdo, troskista. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso, porque es terrible.

Alejandro Vilca al centro, con sus compañeros recolectores de residuos de Jujuy, desde donde llegó a una banca de diputado provincial y luego nacional

Y yo creo que es un momento en donde el Gobierno más busca enemigos. Yo creo que es también una pantalla para encubrir el duro ajuste que lleva adelante y, sobre todo, para criminalizar a aquellos que salimos a las calles para resistir. Por eso es que a todo el mundo, incluso a la diversidad, que eso también es grave. Eso da un ejemplo del último jueves, cuando una chica en Salta fue apuñalada siete veces por un hombre que la atacó por ser lesbiana. Afirmaciones como estas no aportan, y creo que lo único que hacen quitarle valor a las opiniones agarrándose de argumentos como un reloj. Pero lo que no quieren discutir es el fondo que es el problema político que estamos denunciando.

-¿Qué crees que le molesta más a Ortelli cuando denuncia lo del reloj? ¿Que un diputado del FIT-U lo tenga o que un obrero, colla y marrón lo pueda tener con su trabajo de recolector de residuos?

Mirá, para mí hay un sector que lo vimos muchas veces, varios libertarios que han afirmado, que son españoles, que ellos son blancos. Lo dicen como si los pueblos resistentes, los originarios, no existieran. Es una negación de ciertos derechos, como también de masacres o la existencia de los pueblos originarios que hoy reclaman sus derechos.

Si uno quisiera venderse tendría que irse al PRO, a la UCR o al PJ, que ahí se cotiza mejor. Pero nosotros siempre hemos estado al lado del pueblo trabajador".

Yo creo que hay un sentimiento de mucha esta gente, de también un sector del periodismo que busca la complacencia de Milei para anotarse un poroto. Quizá un puntito más para tener mayor visibilidad y atacar al problema, porque por un lado se busca atacar a la izquierda, pero no se dice nada sobre las propiedades de Cristian Ritondo en Estados Unidos. O del vínculo de José Luis Espert con las avionetas de los narcotraficante durante su campaña.

No dice nada de la gente esa que que tiene dinero fugado que Milei llama héroes. Hoy viene sobre el laburante. Aparte en un momento donde, por ahí, en la política se han perdido los valores, las consecuencias por ser consecuentes con su vida. Nosotros somos realmente consecuentes. Ganamos como un trabajador, vivimos austeramente como un laburante, vence nuestro mandato, volveremos a nuestro lugar de trabajo. Estamos en cada lucha del pueblo trabajador. Nunca nos vendimos, ¿no? Es más, si uno quisiera venderse tendría que irse al PRO, a la UCR o al PJ, que ahí se cotiza mejor. Pero nosotros siempre hemos estado al lado del pueblo trabajador.

Alejandro Vilca en brazos de su madre, fallecida en la pandemia de COVID-19, durante el bautismo de él.

-¿Qué se esconde dentro de este vínculo con el kirchnerismo que no se corresponde a la realidad material?

Creo que un discurso que les sienta cómodo a ellos. Prefieren decir que vos tenés que ser kirchnerista o antikirchnerista o solo libertario o antilibertario. Es una polarización que no tiene sentido. Nosotros hemos tenido una posición de lucha. Incluso durante el gobierno de Alberto lo hemos enfrentado por sus otros temas y políticas represoras. Y no nos callamos contra Milei.

La gente se ha dado cuenta que la izquierda en consecuencia ha tenido siempre una política independiente, pero lo que más le jode es que empecemos o que la gente se empiece a dar cuenta de que la salida no es siempre de mano de los capitalistas, los grandes financistas ni ser una colonia de los yankis, sino yo creo que la gente se empiece a dar cuenta que no puede vivir con esto y que para eso es necesario enfrentar este gobierno, pero también a otro tipo de lógica de empezar a pensar en un gobierno trabajadores.

Hasta acá han gobernado los ricos y las consecuencias que hemos tenido están a la vistas. Y por esto creemos que tiene que gobernar los trabajadores. Bueno, esa idea es socialista, de izquierda. En Jujuy somos la tercera fuerza, hemos tenido muy buenos resultados y no ha sido por ir detrás del PJ ni nada, sino por tener una fuerza consecuente e independiente al peronismo y la derecha.