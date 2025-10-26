Kicillof cuestionó la Boleta Única de Papel y advirtió sobre la reforma laboral que impulsa Milei: "No va a funcionar"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la Boleta Única de Papel (BUP) en relación al modelo con el que se votó en las elecciones del 7 de septiembre de su distrito. Desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, el economista criticó la reforma laboral que busca impulsar el presidente Javier Milei tras los sufragios y cuestionó la falta de diálogo hacia él de cara a un mejor trabajo en la gestión.

"Esto es más caro y además es nuevo, con lo cual ahí en la cola me decían todas las dudas de cómo votar. Nos hemos pasado todo este tiempo trabajando nosotros en cada municipio, toda la dirigencia, yo mismo, los candidatos, todos explicando cómo se votaba por una decisión que no está respaldada en lo que se decía", rechazó Kicillof sobre el uso de la BUP. "Ni el otro sistema trae fraude, porque no lo trajo, no era un problema de fraude y no era un problema de costo porque claramente era menor con la boleta de papel partidaria", añadió.

Este año se votó con Boleta única de Papel

En ese sentido, destacó que en las legislativas locales del 7 de septiembre pasado en las que su fuerza se impuso ampliamente sobre el oficialismo nacional, "se votó con absoluta normalidad" y "se demostró que el sistema tradicional de la boleta partidaria es más barato y asegura la transparencia de los comicios". Sin embargo, también intentó bajarle el tono a la discusión cuando remarcó que había que "concentrarse en votar" ya que "hay muchas cosas en discusión".

"Hay que salir a votar, está lindo el día, hay que expresarse, hay que decidir, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Paz, democracia, es a través de las elecciones. Hay que ir a votar", insistió. "Una elección nos lleva a un resultado y un resultado es expresión de la voluntad popular", planteó, mientras que pidió que se respeten "lo que quiere el pueblo en las urnas".

Javier Milei quiere impulsar una reforma laboral.

"Es una elección crítica en medio de una situación compleja, la cuestión económica, de los deudores, es la realidad cotidiana de todos los argentinos, se empieza a resolver en las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia, y el Congreso nacional", señaló el mandatario provincial de cara a la prensa, mientras que destacó el "muy buen clima" y celebró que la provincia se encuentre en "un 99,9% en condiciones" para sufragar tras el temporal del último sábado.

Kicillof también se refirió al proyecto que le llegó con el cual el Gobierno nacional pretende flexibilizar el mercado de trabajo. "Me llegó una versión sobre la reforma laboral, espero que no sea eso lo que van a empujar, veo que va en la misma dirección de todo lo que se está diciendo y no va a funcionar. Tenemos 200 mil nuevos desempleados. Todo al revés", protestó.

Axel Kicillof tras las elecciones del 7 de septiembre.

"Todos los días desde que asumí como gobernador estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional, lo he solicitado varias veces. Cómo no van a querer hablar con el gobernador de la provincia con 17 millones de votantes. No se trata de afinidades, se trata de coordinar políticas en todas las áreas, seguridad, educación, alimento, situación social, económica. Tienen mi teléfono las autoridades de la Rosada, úsenlo", reclamó Kicillof.