Kicillof defendió a los docentes y cuestionó a Milei por el feroz "desfinanciamiento de la educación pública"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró una nueva escuela pública en el municipio de Pilar, y en el discurso que dio allí, defendió a los "400 mil docentes y 80 mil auxiliares" que hacen posible la educación gratuita y de calidad. Un día antes, a través de su ministro de Trabajo, Walter Correa, había advertido que les descontaría los días que paren en el marco de una medida de fuerza que convocó la oposición al SUTEBA de Roberto Baradel.

"No voy a decir que nos cansamos de inaugurar escuelas porque hoy viniendo para acá, decíamos que es uno de los actos más hermosos que uno puede hacer. 26 nuevas escuelas en Pilar. Es un ejemplo de priorizar la educación pública, la inclusión social, la igualdad de oportunidades", celebró el mandatario, en el marco de que reconoció que ya inauguraron 240 establecimientos desde que comenzó su gestión.

El acto se realizó en el Polo Educativo Villa Luján de Pilar, y fue en el marco del inicio del ciclo lectivo de los y las bonaerenses. "Es el primer día de clases para los que están acá y junto con ustedes para cinco millones de pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires, que otra vez, por sexto año consecutivo, empiezan las clases el día que dice el calendario. No hay en la historia, que yo recuerde, una secuencia de cumplimiento como este. Y ese es un esfuerzo muy grande", remarcó Kicillof.

Lo cierto es que el reconocimiento llegó en el medio de una disputa gremial con un sector nada conforme con los salarios que perciben como trabajadores, más allá de los elogios para el público que ofreció el gobernador. "Quiero saludar especialmente y agradecerles a los maestros, maestras, a sus representantes y a los auxiliares de la provincia de Buenos Aires, porque son 22 mil escuelas, cinco millones de chicos, pero 400 mil docentes y 80 mil auxiliares, los que hacen la escuela pública todos los días", señaló.

Tan solo un día atrás, Correa había cuestionado la medida que instaló la lista Multicolor del SUTEBA, que engloba a varias organizaciones de izquierda que no se alinean al gobernador, como sí lo hace el oficialismo de Baradel, quien tiene un largo historial de no parar cuando los gobiernos de turno son de su mismo color político.

"Ante el eventual cese de actividades convocado por un plenario de agrupación previsto para el próximo miércoles 5 de marzo, resulta menester llamar a la reflexión a aquella agrupación por cuanto la medida anunciada se encuentra reservada a los sindicatos constituidos conforme las diversas tipologías concedidas por la ley de Asociaciones Profesionales. Asimismo, una decisión de tales características, pone en riesgo el salario de los trabajadores de la Educación que no presten tareas", advirtió Correa a través de un comunicado.

La educación no se vende, se defiende

La decisión de Kicillof no coincidió con lo que mostró durante este último acto, previo a la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura Bonaerense que realizará durante la tarde de este miércoles. "Es un día feliz que no quiero empañar con otras situaciones que no son tan felices ni nos llenan de optimismo. La verdad es que hoy estamos inaugurando tres edificios prácticamente. En una provincia donde hemos inaugurado ya 240 escuelas", insistió.

"Cuando lo que falta es tanto, a veces intimida. Hay quienes ante una adversidad o un desafío muy grande bajan los brazos o directamente dicen 'no se puede', porque es demasiado. Yo quiero decir que en la Provincia, el sistema educativo es gigantesco. Fíjense que si los chicos y chicas de las escuelas bonaerenses fueran ciudadanos, serían una provincia de 5 millones de habitantes: la segunda argentina. Sólo los alumnos de la escuela", reflexionó Kicillof.

"Es un momento en el que especialmente vale la pena resaltar esto porque hoy en toda la Argentina tenemos desde el Gobierno nacional un parate de las obras, un parate de las escuelas, y un desfinanciamiento de la educación pública. Por eso resalta más que en un año como este podamos seguir inaugurando escuelas", indicó el ex ministro de Economía de la Nación.

Movilización de SUTEBA

"Acá le estamos abriendo el camino para un futuro mejor a estos pibes, a estas pibas y a sus familias. Acá lo que estamos haciendo es reconociendo ese esfuerzo, esas ganas, y generando las oportunidades y posibilidades para que se desarrollen", continuó Kicillof. "Hoy estamos trayendo más justicia social a nuestra provincia y a este barrio de Villa Luján y los de alrededor. Hoy le estamos permitiendo a chicos y chicas que puedan pensar, que desde los 3 a los 23 va a haber jardín, primaria, secundaria y universidad pública, gratuita, de calidad, que les va a permitir, más allá de su condición económica y de dónde vivan, tener una vida mejor", prometió.

"Estamos en un momento donde se sufren ataques sobre la educación y la obra pública. Sobre el Estado en general. Nos dicen que quieren destruir el Estado, que no hay que hacer más infraestructura, que la escuela pública no sirve. Les quiero decir a quienes sostienen esa idea que en la provincia de Buenos Aires seguimos invirtiendo por la educación pública, que creemos en la justicia social, la igualdad de derecho, creemos que es laburando, embarrándose los pies y recorriendo los barrios, que se construye un futuro mejor", cerró el Gobernador, con palos directos al Gobierno nacional.