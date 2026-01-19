La domada del año: Lali Espósito y su irónico dardo contra Javier Milei en Jesús María

¿Estabas aburrido? Pues Javier Milei hará que nadie lo esté. Es que si alguien pensaba que el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María era solo para caballos y zambas, el presidente de las fuerzas del cielo y Lali Espósito se encargaron de demostrar lo contrario.

El Jefe de Estado, conocido por su retórica incendiaria y su desprecio declarado hacia todo lo que huela a "gasto público", sorprendió al subirse al escenario junto al Chaqueño Palavecino para cantar nada más y nada menos que Amor Salvaje... casi un síntoma de la época y ahí empezó una serie de paradojas que se extendieron al plano de las redes sociales.

El Chaqueño Palavecino y Javier Milei

Sí, el mismísimo Milei que en su momento acusó a la estrella pop de "quedarse con el alimento de los niños de Chaco" y a quien rebautizó como "Lali Depósito" por supuestamente recibir dinero del Estado para presentarse en eventos como este. Ironías de la vida.

La reacción de Lali no se hizo esperar. Desde su cuenta en X, Lali lanzó un mensaje cargado de sarcasmo: " Qué sorpresa. Qué alegría. ¡Larga vida a los festivales populares! ". Una frase que, aunque breve, destiló toda la ironía necesaria para encender las redes sociales. Porque si algo sabe hacer la popstar, además de cantar y actuar, es responder con estilo. Y esta vez, lo hizo con una revancha elegante y bien servida.

El incendiario tweet de Lali

Cabe destacar que la relación entre Lali y Milei no empezó con una chacarera, sino con un cruce en redes luego de las PASO 2023. Lali había expresado su preocupación por el triunfo del economista libertario con un contundente "Qué peligroso. Qué triste". Eso bastó para que Milei la señalara públicamente, acusándola de vivir del erario público y bautizándola con el apodo de "Lali Depósito". Sin pruebas ni evidencias claras, pero con mucha vehemencia, el presidente la convirtió en blanco de ataques por parte de sus seguidores.

Ahora, el giro del destino: el mismo hombre que criticó los festivales financiados por gobiernos provinciales se subió al escenario de uno de los más emblemáticos. Desde el circulo presidencial se dejaron ver los hilos de la cuestión: Milei, encargado de vender la Patagonia, de destruir el Estado argentino y de ser obsecuente con el Estados Unidos y Donald Trump... necesitaba un lavadito de cara y fue eso mismo lo que lo hizo subirse al escenario a cantar la chacarera más popular de la nación.

Si bien Javier Milei no retrucó -todavía- las palabras de Lali Espósito calaron hondo. Además, la autora de Fanático sigue brillando en su carrera artística y personal, celebrando su reciente casamiento y dejando claro que no necesita recibir lecciones de moral ni economía por parte del presidente. Y aunque algunos catalogaron la aparición de Milei en Jesús María como "la domada del año", parece que la verdadera maestra del arte de domar con palabras es Lali Espósito.