$Libra, cortes, edición y el club del helicóptero: Adorni salió a minimizar los escándalos del Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se puso el traje de bombero este martes para apagar los incendios que rodean al Gobierno de Javier Milei. En el centro de la polémica está la criptomoneda $Libra, promocionada por el propio Presidente y que, tras un rápido ascenso y desplome, dejó a miles de inversores con importantes pérdidas. Pero según Adorni, "acá no pasó nada". "Para nosotros no hay delito", aseguró el funcionario, cerrando filas en defensa de Milei. "Hasta el momento en que ocurre el lío en las redes sociales el Presidente actuó de buena fe, no hubo errores", dijo contundente, en su afán de salvar un barco que se hunde.

Además, acusó a la oposición de buscar "sacar ventaja" de la situación. Sin embargo, el episodio ya está en la mira judicial y generó un pedido de juicio político por parte del kirchnerismo, al que Adorni respondió con su habitual estilo confrontativo: "Son una manga de delincuentes". "El kirchnerismo cuestionando la honestidad del Presidente..., son unos sinvergüenzas, creo que hasta salió a hablar (el ex presidente) Alberto Fernández, son unos caraduras", expresó.

El funcionario también intentó calmar las aguas asegurando que la imagen de Milei no se vio afectada por la controversia, ni en el plano local ni en el internacional. "La gente mira la baja de la inflación, que la economía crece, que el dólar no se mueve y que hay un Gobierno sin corrupción", enumeró, aunque omitiendo que el escándalo por $Libra provocó indignación entre los afectados. "Esto nos mostró que hay cuestiones que se tienen que cuidar, pero de ahí a que manche su nombre...", advirtió.

Como si la criptocontroversia no fuera suficiente, el lunes estuvo marcado por la interrupción abrupta de una entrevista de Milei en TN, justo cuando el Presidente mencionaba al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en relación a su defensa en las causas que se van abriendo alrededor del caso de $Libra. El responsable de la interrupción fue Santiago Caputo, asesor clave del mandatario y apodado "el Jefe de la Campaña".

El momento en el que Caputo interrumpe a Viale

Adorni intentó justificar la situación asegurando que Caputo "tiene el defecto de la excelencia" y que "habitualmente no está en las entrevistas". Sin embargo, la decisión de cortar la grabación avivó las sospechas sobre un intento de censura y dejó en evidencia la tensa relación entre el Gobierno y la prensa. Lejos de retroceder, Adorni pasó a la ofensiva y acusó a la oposición de integrar "el club del helicóptero", sugiriendo que buscan una salida anticipada de Milei. "El club del helicóptero nunca desapareció, pero se quedaron sin oportunidad ante los resultados económicos, el crecimiento y el reconocimiento internacional. Se quedan sin argumentos", agregó.

Gráfico de $Libra cuando desplomó sus precios

De acuerdo con el vocero, sería "triste" que "en un país golpeado por la corrupción" el Congreso no termine de sancionar definitivamente el proyecto denominado "Ficha limpia" por "querer dañar al Gobierno o por intereses personales", aunque de inmediato reconoció que de aprobarse esa iniciativa el kirchnerismo "se queda sin candidato". Mientras el Gobierno intenta desestimar las críticas, el escándalo de $Libra y los intentos de control de daños siguen ocupando la atención pública. Entre criptomonedas que se desploman, entrevistas interrumpidas y acusaciones cruzadas, queda claro que la gestión libertaria no está exenta de turbulencias.