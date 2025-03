Lilia Lemoine defendió a Milei por el caso $Libra, mientras en las redes la domaban por "mentirosa"

La bola de nieve que crece día a día tras la "difusión" que hizo de la criptomoneda $Libra el presidente Javier Milei, y la estafa que llegó después, sigue generando rechazos y repudios en la opinión pública. Ahora desde el oficialismo mandaron a la diputada nacional Lilia Lemoine a defender al mandatario en Duro de Domar por C5N, y aunque las gambetas a los periodistas se pudieron ver, el programador y periodista Maximiliano Flirtman, utilizó las redes sociales para desmentir cada uno de sus argumentos.

"La diputada Lemoine tratando de defender el tema de $LIBRA sin ni un argumento lógico técnico ahora en C5N. La discusión de si es un hipervínculo o no es totalmente sin sentido", lanzó Flirtman en X (ex Twitter) mientras ella estaba en vivo. Luego amplió su explicación, que iba en relación a que la diputada negaba que lo había compartido Milei fuera un link, sino que había que copiarlo y pegarlo para que sí cumpla esa función.

"Los smart contract no funcionan sobre el protocolo HTTP (como una web), por lo que nunca podría tener un hipervínculo en un tuit asociado a ese protocolo. Pero el smart contract sí es una URL (o URI) solo que para otro protocolo, en este caso, la red Solana. Decir que publicarlo no es para 'comprar' porque no había instrucciones es como decir que publicar un link a una web no es la difusión de un contenido en la web porque no lleva instrucciones de cómo instalar un navegador y cómo contratar conexión a Internet en tu dispositivo", detalló.

Javier Milei quedó expuesto en el mundo de las redes, a partir del escándalo de $Libra

Tras ese tuit, Flirtman directamente invitó a la discusión a Lemoine, etiquetándola en la siguiente que hizo, con el fin de que la cosplayer se suba al ringside virtual con él. Honorable diputada Lemoine: lo de si el contrato era clickeable es irrelevante; entre nos, una boludez. ¿Tenía usted razón, señorita? Sí, en una boludez irrelevante. Sí la escuché, mi estimada, mentir en 13 cosas relevantes", señaló.

" No podías comprar [el token] con eso [el contrato]. Mentira. Lo único necesario para comprarlo era saber la red y la dirección del contrato", argumentó el especialista, quien luego continuó con ironías hacia la diputada, como que por ejemplo para hacerlo había que "tener lectocomprensión básica y una edad suficiente para cognitivamente poder ejecutarlo".

"Un experto tardaba una hora y media en comprarlo" , enumeró como segunda mentira Flirtman. "Mentira nivel 'Boluda total', ya sea porque lo creas o porque te creíste que era un experto el que te lo dijo. No hay mucho más que argumentar acá. Tardás segundos, las propias compras de los insiders lo demuestran", indicó.

"En honor a las ideas libertarias de Javier Milei", así vendían a la criptomoneda $Libra sus creadores.

"¿Por qué compraron si era supuestamente una estafa?" , fue otra de las preguntas que hizo Lemoine. "Toda estafa tiene estafados, porque no todos se dan cuenta a tiempo que es un estafa. Me parece básico, Lilia, el propio presidente parecía entusiasmado con comprar según su tuit. ¿Se entiende?", contestó Flirtman.

"Él compartió un formulario para que vos te anotes para supuestamente era un proyecto como de crowfunding" , fue otra de las mentiras que el programador respondió. "Mentira parcial", contestó este. "La web tiene esa información y también tiene datos del token, el contrato y una descripción de para qué sirve el token. Y no había una explicación mínima, ni hablar de whitepaper para decir que había algo serio", añadió.

"Lo vio y lo compartió. Había un montón de posteos" , había dicho Lemoine en C5N. "Mentira. No hay registro alguno de ninguna publicación en ninguna red de ningún tipo anterior a la publicación del Presidente de la Nación. Es tan simple desmentir esto, estimada. Si lo vio, lo vio por privado. Y todos nos preguntamos cómo y quién se lo mandó", refutó Flirtman.

La diputada Lemoine tratando de defender el tema de $LIBRA sin ni un argumento lógico técnico ahora en C5N.



La discusión de si es un hipervínculo o no es totalmente sin sentido. pic.twitter.com/qus6nhA06e — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) March 10, 2025

"Lo que él compartió no fue para que compren el token" , rechazó Lemoin en Duro de Domar. "Lilia, Lilia querida, estimada, honorable diputada: ojo con tratar tan de idiotas a los que son más vivos que vos, y no hablo de mí. Viva la libertad, carajo", cuestionó con sarcasmos Flirtman.

"No es una URL eso [el contrato]" , fue la siguiente frase que desmintió el programador. "Mentira. URL = Unique Resource Location, es una forma de identificar un elemento en una red de forma unívoca y sin error a caer en otro elemento o recurso", explicó el especialista. "El presidente tampoco insertó un hipervínculo en el link de la web, simplemente puso una URL de tipo web (termina en .com) y por expresión regular la red X lo convierte en un hipervínculo cuando navegás en la web o en una app conectada a la web", agregó.

"No se puede comprar con eso desde ahí" , enarboló Lemoine el último domingo en televisión. "Mentira. Tampoco se puede comprar con un QR en un kiosco. El QR no hace nada. Vos tenés que tener una aplicación configurada y saber usarla y el QR, o el contrato, es la información necesaria para comprar usando la aplicación correspondiente", cuestionó Flirtman.

Honorable diputada @lilialemoine: lo de si el contrato era clickeable es irrelevante; entre nos, una BOLUDEZ.



¿Tenía Ud. razón, señorita? Sí, en una boludez irrelevante. Sí la escuché, mi estimada, MENTIR en 13 cosas relevantes.



¿Las repasamos? ¿Me acompañás?

Dale, copate👇 pic.twitter.com/zxpzGX9VjD — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) March 10, 2025

"El que sabe tenía que buscarlo y lo hablé con expertos" , fue otra de las argumentaciones que soltó Lemoine en vivo. "Mentira. El que sabe solo necesitaba la dirección confirmada del contrato, lo que proveyó la publicación del presidente Milei", contraatacó Flirtman.

"Lo sospechoso es que antes de que el presidente lo publicara ya había comprado" , deslizó Lemoine en la televisión. "Verdadero. Eso es sospechoso, ¡claro! ¡Se dio cuenta! Ah, no, pará es mentira que eso de sospecha con que alguien más lo publicó antes, eso es sospecha de la estafa con insiders que tenían información privilegiada porque esas compras fueron en materia de segundos antes de la publicación", consideró Flirtman.

"Siempre se pierde con los tokens" , sostuvo Lemoine el último domingo. "Es obvio que es mentira. En el mundo criptomonedas depende del token, del ciclo, etc. Ahora, si es una estafa coincido, siempre se pierde con los tokens que son estafa, salvo los estafadores", explicó Flirtman.

Lilia Lemoine dejó el cosplay para defender al presidente Javier Milei en sus estafas.

"Él compartió un proyecto de financiamiento para PyMEs" , fue otras de las posiciones de Lemoine que respondió el especialista. "Mentira a medias. Por un rato dijo eso aunque no había un solo documento que lo demostrara más que una sanata de marketing, pero luego dijo que era un casino, y que era una ruleta rusa", ironizó Flirtman.

"Siempre existe la difusión y por eso estaba el smart contract" , fue la última argumentación que sostuvo la diputada nacional. "Mentira. Se crean smart contracts constantemente y nadie sabe quién los hace ni para qué sirven ni nada hasta que alguien de confianza da la dirección del contrato. De hecho, hay decenas de otros tokens llamados Milei, Karina, Yuyito, Conan, y nadie los difundió", cerró el programador.

"Tal vez se me pasó alguna mentira más. Mañana, con menos sueño, me fijo, mi estimada representante. Te mando un beso y que tengas muy buenas noches", concluyó Flirtman, quien enseguida recibió muchos elogios por haber desmentido con tanta precisión a la diputada cosplayer.