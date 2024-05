Lilia rechazó su postura terraplanista y apuntó contra el Indio Solari: "Fue el responsable de la muerte de dos personas"

La semana pasada, Lilia Lemoine asumió como secretaria 1° de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, a pesar de haberse manifestado abiertamente como "terraplanista" y descreer que el hombre llegó a la Luna. Fue Santiago Santurio quien propuso a la ex maquilladora del presidente Javier Milei para la mencionada comisión. "Es especialista en Información de la Tecnología, redes y contenidos. Es diseñadora web con 12 años de experiencia formal en el sector privado de telecomunicaciones, en Fibertel, Hewlett-Packard (HP) e IBM, certificada en ITIL (Gestión y desarrollo de tecnologías de la información) y Compliance (desarrollo de un software en el que se define las normativas legales de una empresa)", argumentó haciendo caso omiso de que la diputada cree que la tierra es plana.

Resulta que a penas se dio a conocer la decisión, comenzaron a circular en las redes sociales varios clips que tienen como protagonista a la cosplayer. "No existen vuelos comerciales a través del Océano Pacífico. Si la tierra fuera plana, se comprenderían las rutas aéreas mucho mejor", sostuvo, por ejemplo, en un video publicado el 31 de enero de 2019. De hecho, sostiene que los gobiernos del Mundo le ocultan a la humanidad que la Tierra es plana y que está circundada por un muro de hielo.

Y sigue: "Si a vos te dicen que hay una pared y vos no sabes quién la hizo, qué tan alta es, qué hay del otro lado, vas a pasar toda tu vida buscando la respuesta. La angustia general sería tan grande que no podríamos vivir sabiendo que fuimos engañados. La segunda razón es qué pasaría si la ciencia tuviera que dar el brazo a torcer, decir que se equivocó en algo como la forma de la Tierra. La Iglesia, que tuvo choques con la ciencia, reclamaría el poder sobre el conocimiento".

Con la polémica instalada, Lemoine aceptó visitar los estudios de TN -los favoritos del mundo libertario- para defenderse de las críticas. "Es posverdad. Es parte de la batalla cultural que intentan ganar ellos. Construyen una verdad a raíz de una mentira. Se me descalifica sin molestarse en ver mi currículum. Vengo del área de tecnología y de sistemas. Mi tarea no es presidir, podría hacerlo en ausencia de presidente, pero no saben ni cómo funcionan las comisiones", sostuvo.

Lilia Lemoine trabajó varias horas en el Congreso

Incluso, la legisladora consideró: "Que te digan terraplanista no es menor. El problema es que haya gente distraída que no está tan metida en el tema de la política que va a decir que es 'una barbaridad la designación', por escuchar esas críticas. Pero es una ofensa. No se puede permitir que el hijo de ´Tato´ Bores, Juan Campanella, periodistas como Viviana Canosa, o el mismo Chequeado, estén poniendo esto como real".

Para Lilia, y a pesar de que fue ella la que habló de "terraplanismo" y de un falso alunizaje, "esos medios informativos, o personas de cuya credibilidad depende su función o trabajo, están creando un relato a raíz de una mentira". "No soy así, por más divertidas que sean las teorías de la Tierra plana", insistió y sumó: "No pueden entender el humor. Colocan las partes que les convienen. Gente que es periodista, que se dedica a la ciencia, no pueden repetir estas mentiras (...)".

De acuerdo con la diputada, "la búsqueda de la verdad nos compete a todos". En otro tramo de la entrevista, Lilia apuntó sus cañones contra el "Indio" Solario, quien horas antes había criticado a Milei. "Independientemente de que a Milei le vaya bien, hay un loco de Presidente (...). Nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera el que ganara. Me extraña que haya gente que crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Hay que gente que se está cagando de hambre", dijo el músico.

Estos dichos no hicieron más que enfurecer a Lemoine, que le recordó al artista los fallecimientos de Javier León y Juan Francisco Bulacio en el show que brindó en Olavarría años atrás. "Él se considera una especie de modelo a seguir intelectualmente que puede desacreditar a gente que no terminó el secundario. Tendría que callarse la boca porque en su último recital fallecieron dos personas como resultado de su irresponsabilidad. Hubo heridos y dos muertos", disparó.

Y sentenció: "Entonces el Indio Solari, que habla de colgar al presidente boca abajo de una plaza con tintes golpistas, está discriminando a la gente que no terminó el secundario; que este tipo, que fue el responsable de la muerte de dos personas en su último recital, le esté faltando el respeto a toda la gente que no terminó el secundario y de pronto hable en tono golpista, yo creo que este tipo sí tiene que dar explicaciones".