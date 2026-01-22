LLA intervino el Puerto de Ushuaia: la respuesta de Melella y el temor por una posible privatización

El gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), decidió intervenir el puerto de Ushuaia por un año. Según el informe oficial, la medida se fundamenta en "irregularidades financieras que se detectaron, los desvíos de fondos y el riesgo operativo y de seguridad por déficit de infraestructura".

La decisión generó un fuerte rechazo por parte del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien aseguró que " no comparte ni la medida ni sus fundamentos ", anticipando que judicializará la intervención.

Puerto de Ushuaia

Desde ANPYN, se detallaron múltiples razones que llevaron a esta decisión. Entre ellas, mencionaron "la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores, y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan".

Asimismo, las inspecciones revelaron problemas críticos en la infraestructura portuaria, como el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas gastadas, problemas con el tablestacado y deficiencias en la carpeta asfáltica. También destacaron compromisos en la gestión administrativa pero también financiera e hicieron hincapié en las condiciones básicas de seguridad operativa que supuestamente no se cumplirían.

Puerto de Ushuaia

Otro punto clave señalado por ANPYN fue la ausencia de un registro claro de ingresos y egresos financieros, además de la tercerización administrativa en una empresa cuya actividad principal no está relacionada con las operaciones portuarias. Según el organismo, el gobierno provincial destinó un "33% del presupuesto para subsidios de las arcas de la provincia, dejando solo un 1,3% para realizar obras y servicios que mejoren la calidad de los servicios brindados", lo cual contraviene la normativa vigente que exige que los fondos del puerto sean invertidos exclusivamente en su desarrollo.

En respuesta, Melella manifestó que "no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud" y afirmó que el Puerto de Ushuaia opera con normalidad, destacando que atraviesa una temporada récord en términos de buques y cruceros.

El Gobierno nacional decidió avanzar sobre la administración del Puerto de Ushuaia.

No compartimos ni la medida ni sus fundamentos, y creemos que no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud. — Gustavo Melella (@gustavomelella) January 21, 2026

Según el gobernador fueguino, "las principales compañías navieras del mundo eligen Ushuaia porque el puerto cumple con estándares de excelencia en seguridad, calidad y servicios". Además, aseguró que su administración está trabajando para "resolver esta situación con responsabilidad institucional y en defensa de la autonomía fueguina ".

En paralelo, Melella mantiene conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de alcanzar una solución que preserve la operatividad del puerto. Sin embargo, en Tierra del Fuego se especula que detrás de esta intervención podría haber una intención de privatizar el puerto , lo que ha encendido aún más las alarmas.

Gustavo Melella

La medida llega en un contexto económico complicado para la provincia. La renuncia del ministro local de Economía, Francisco Devita a principios de año y decisiones polémicas como la eliminación de aranceles a celulares importados ponen de manifiesto las dificultades financieras que enfrenta Tierra del Fuego.