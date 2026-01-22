Juan Grabois exige indulto para Cristina Kirchner: el polémico mensaje que sacudió al peronismo

El siempre controversial Juan Grabois, diputado nacional de Fuerza Patria, volvió a encender las redes sociales con un mensaje explosivo publicado en su cuenta de X tras una reunión privada con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El dirigente dejó claro que el próximo candidato del peronismo deberá comprometerse a indultar a la líder política, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por la polémica sentencia en la llamada "Causa Cuadernos".

La reunión tuvo lugar en el departamento de Fernández de Kirchner, ubicado en la calle San José 1111, donde la exmandataria transita su condena. Grabois no escatimó palabras para describir el encuentro y, fiel a su estilo, lanzó duras críticas tanto a los detractores internos del peronismo como al gobierno actual. "Ayer estuve un par de horas con Cristina, con nuestras coincidencias, diferencias y el cariño que nos une hace ya diez años. La vi muy bien, íntegra y digna, con la lucidez que tanto nos hace falta", escribió en su publicación.

Sin embargo, lo que comenzó como un relato personal del encuentro rápidamente escaló hacia un ataque directo contra quienes cuestionan a Fernández de Kirchner. "Si a cualquiera de ustedes, libertos ignorantes y macristas renegados, les hubieran hecho atravesar el 1 % de lo que le hicieron a ella, ya estarían con chaleco de fuerza o se hubieran dado un corchazo", disparó sin filtros. Pero no se quedó allí: " Lo mismo aplica a unos cuantos de los nuestros. Blandengues ", añadió, marcando una clara línea divisoria dentro del propio espacio político.

Grabois también aprovechó la ocasión para referirse a la situación judicial de la exmandataria, calificando su condena como una persecución política y judicial. "está presa por YPF, la AUH, las jubilaciones, la soberanía satelital, Aerolíneas Argentinas, la energía nuclear, los miles de kilómetros de gas y electricidad, las universidades nacionales, la repatriación de científicos, la reforma del Registro de Trabajadores Rurales, la Ley de Comunidades Originarias, Ley de Empleadas de Casas Particulares, el Conectar Igualdad, Correo Argentino, los impuestos a los multimillonarios, la perspectiva latinoamericana... y por no lamer botas gringas ni buscar aplausos en Davos. Todo lo demás son problemitas de barrio", sentenció, en una crítica directa al presidente Javier Milei tras su reciente participación en el Foro Económico Mundial.

El punto más álgido del mensaje llegó cuando Grabois planteó las condiciones para el futuro liderazgo del peronismo. En un tono desafiante, puso como requisito ineludible el indulto a Cristina Fernández de Kirchner para cualquier aspirante a representar al espacio político en las elecciones de 2027. "Cualquiera que quiera representar a nuestro frente político -Axel, Wado, Massa, Zamora, Mayra, Máximo, Quintela, Moreno, Mariel y desde luego me incluyo, entre otros tantos- tiene que garantizar que el primer día de su gobierno va a firmar el indulto y mandar a juicio político a la CSJN , entre otras cosas, para restituir los derechos y la dignidad que Milei le arrebató al país", exigió.

El líder social no se detuvo allí y profundizó su crítica al sistema político actual. "Ninguno de los nuestros puede liderar si no reconoce el hecho básico de que el régimen político está viciado de ilegitimidad desde la proscripción de Cristina", concluyó con contundencia Juan Grabois.