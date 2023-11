Los gorilas del mundo rendidos a los pies de Milei: los festejos de Bukele, Bolsonaro y Zelenski

Los sectores de derecha y extrema derecha más recalcitrantes del mundo festejaron la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en la Argentina y manifestaron sus felicitaciones y apoyo al presidente electo Javier Milei. Al mismo tiempo, se supo que están en tratativas con el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro, para que concurra a la asunción del 10 de diciembre.

La chicana del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a su par colombiano, Gustavo Petro.

El punto más alto de la solidaridad de los líderes de este perfil al libertario argentino fue el cruce internacional que se dio entre los mandatarios de El Salvador y Colombia. Gustavo Petro había tuiteado triste sobre el resultado: "Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad". A esas palabras fue que cruzó el polémico Nayib Bukele: "Ahora dilo sin llorar", escribió.

El apoyo del presidente que apostó a las criptomonedas a Milei se materializó en el envío de su principal asesor en cuanto a marketing político, Damián Merlos, quien también fue parte del equipo de asesores en el área del Partido Republicano de Estados Unidos y Donald Trump.

La felicitación del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a Javier Milei por su victoria.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, también se manifestó a través de X en favor del recién electo mandatario. "Felicitaciones a Milei por su convincente victoria en las elecciones presidenciales de Argentina. Aprecio su clara postura de apoyo a Ucrania. Espero con interés trabajar juntos para fortalecer nuestra cooperación y restaurar el orden internacional basado en el derecho internacional", celebró el actor que quedó envuelto en un conflicto bélico con Rusia.

Las definiciones acerca del apoyo dejan ver un poco el perfil internacional de Milei, quien ya anunció que los primeros dos países que visitará son Estados Unidos e Israel, otra nación que se encuentra envuelta en un conflicto bélico. Hace meses había adelantado que buscaría pasar la embajada de Argentina en ese país de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalem, una posición de más polémica en medio de la disputa territorial que existe en la región.

El canciller israelí Eli Cohen celebró la victoria de Javier Milei y lo felicitó por redes sociales.

En esta tónica fue que el canciller israelí Eli Cohen también celebró la victoria del último domingo. "¡Felicitaciones al presidente electo de Argentina Milei! Esperamos trabajar junto con usted para fortalecer las relaciones entre Israel y Argentina y profundizar los vínculos entre los pueblos. Lo invito a visitar pronto Israel, para continuar nuestro diálogo e inaugurar la Embajada de Argentina en Jerusalén, capital de Israel", escribió.

"Felicitaciones al pueblo argentino por su victoria con Milei. La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica", advirtió Bolsonaro, quien fuera mandatario e intentara dar un golpe de estado tras su derrota con Luiz Inácio Lula da Silva. "Que estos buenos vientos lleguen a Estados Unidos y Brasil para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan a todos nosotros", sentenció aprovechando la oportunidad para fortalecer la candidatura de Trump.

"Hola, presidente. ¿Cómo está?", le dijo Milei a Bolsonaro en la videollamada que protagonizaron juntos y que el ex presidente brasileño subió a sus redes sociales, en donde lo invitaron a la asunción. Del intercambio lleno de elogios también participó el hijo del ex mandatario, Eduardo. Jair, por su parte, le aseguró que su gobierno será protegido por Dios.

El tuit de Elon Musk celebrando la victoria de Javier Milei.

La misma imagen que eligió el dueño de la red social X, Elon Musk, para festejar la victoria y sintetizar sus esperanzas para el mandato que viene con la frase "la prosperidad está por delante para Argentina", fue la escogió el ex presidente estadounidense. En ella se ve al electo presidente con una bandera libertaria con la frase "Don't tread on me" (No pases sobre mí). "Make Argentina Great Again", escribió Trump, emulando la consigna que lo llevó a la Casa Blanca, pero reemplazando America por Argentina. "Haz Argentina grande nuevamente", sería en español.

Las felicitaciones del ex presidente norteamericano Donald Trump al recién electo presidente argentino Javier Milei.

Luego, en otro posteo en la red social Truth Social, la misma que creó cuando Twitter lo censuró, fue más expresivo. "Felicitaciones para Milei en su carrera para presidente de Argentina. Estoy muy orgulloso de ti. Cambiarás por completo tu país y harás que Argentina vuelva a ser grande", prometió el mega magnate millonario.

Desde la cuenta de X del partido de extrema derecha de España Vox, también se expresaron en favor de Milei. "¡Enhorabuena a Milei y LLA por la arrolladora victoria electoral! Argentina por fin se libra del peronismo y la libertad se abre camino en Iberoamérica. ¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo!", escribieron. El evidente desconocimiento de la frase se manifestó en el hecho de que en los 150 años de vida electoral del país, nunca hubo un presidente de ideología socialista.

El mensaje del presidente de Vox, Santiago Abascal, al presidente electo Javier Milei.

En ese sentido y respetando casi por completo las palabras utilizadas, se expresó el presidente de VOX, Santiago Abascal. "Felicidades querido Milei por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas. Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!", escribió.

En Italia también se festejó la victoria liberal. Lo hizo la primera ministra Giorgia Meloni, quien se comunicó por teléfono con el recién electo presidente. "Argentina es una nación a la que nos unen profundos vínculos históricos y culturales y donde vive la mayor comunidad de italianos en el extranjero", detallaron en un comunicado. "Roma y Buenos Aires comparten valores comunes que definen nuestra acción de política exterior en el actual contexto internacional", agregaron.