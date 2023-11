Los hilos de Macri y un Déjà vu político: Milei pierde soldados y ¿archiva la dolarización?

El jueves fue una jornada de definiciones para La Libertad Avanza (LLA). Resulta que contra todo pronóstico, el presidente electo, Javier Milei, comenzó a barajar la posibilidad de ubicar a "viejos conocidos" en los ministerios de Seguridad y Economía dejando en claro que su gobierno estará claramente influenciado por la mirada y opinión del ex presidente Mauricio Macri. Mientras se hablaba de que Luis "Toto" Caputo, ex ministro de Finanzas y ex jefe del Banco Central durante el macrismo, será finalmente el sucesor de Sergio Massa, se confirmó que Patricia Bullrich volverá a encabeza la cartera de de Seguridad.

Durante su etapa como panelista de Intratables, mucho antes de su candidatura presidencial y, el propio Milei explicaba con detalle el mecanismo que usaba Caputo -responsable de la deuda por 100 años que contrajo Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI)- para operar, luego de que Federico Sturzenegger le dejara su lugar en el Banco Central tras su abrupta salida por falta de credibilidad e ineficiencia para resolver las cifras inflacionarias.

En aquella oportunidad, el amigo de Macri había sido designado como presidente de la entidad financiera pero el cargo le duró solo 4 meses (de junio a septiembre). Más tarde, Caputo fue el principal negociante que puso la cara y el cuerpo con la negociación con el FMI; por este rol se ganó el amor absoluto de Estados Unidos y de Macri. En ese acuerdo sometieron al país a pagar 9352 millones de dólares, suma de dinero irrisoria para cualquier país en desarrollo (según el Financial Times).

Como frutilla del postre, la investigación Paradise Papers publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sacó el manto de impunidad de la cara de Caputo. Se pudo constatar que tenía cuentas offshore en Islas Caimán, Delaware y Miami para administrar cientos de millones de dólares en paraísos fiscales.

En medio de este panorama, Milei decía en Intratables hace cinco años atrás: "La tención técnica con el FMI es porque, lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabés lo que le dijo el FMI? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5 mil".

Y agregaba el hoy presidente electo: " ¿Por qué? Porque le dijeron basta, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. En lo que lleva el año el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares". Recordemos que Caputo y compañía gastaron porcentaje de los fondos del acuerdo que firmó con el FMI para financiar la campaña presidencial de Mauricio con 2,5 millones de dólares (se publicó en una entrevista con Paul Singer).

Lo cierto es que en medio de la campaña 2023, Macri había sido claro al hablar de Milei el 20 de octubre de este año. "La otra alternativa (por la LLA) es una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio". Lo cierto es que ya se comenzaron a notar los hilos días antes de que el economista asuma oficialmente como presidente. La primera baja en el equipo económico de Milei fue la de Emilio Ocampo, quien tras haber sido señalado como quien será el "responsable de cerrar el Banco Central", ante la elección de Caputo como ministro de Economía, se decidió que no asuma el cargo.

Ocurre que Caputo no es partidario de la dolarización, y Ocampo sí, por lo que siendo que deben "tirar para el mismo lado", se buscará un titular del Banco Central en línea con las ideas del ministro, y el plan de dolarización quedará en todo caso para otro momento. Además, trascendió que Demian Reidel, quien fue vicepresidente de la entidad durante la gestión de Sturzenegger, sería el reemplazante de Ocampo al frente del Central.

Tras un largo paso por Wall Street, Reidel regresó a la Argentina a fines de 2015 para integrarse al BCRA convocado por Sturzenegger, de quien fue alumno. Reidel tuvo un rol esencial en la salida del control de cambios en el comienzo del gobierno de Mauricio Macri y sus ideas estarían en línea con las de Caputo.

Milei sostuvo en entrevistas que es necesario que los titulares del Banco Central y del Palacio de Hacienda convivan bajo una misma idea para actuar de manera coordinada y evitar sobresaltos en la política monetaria y económica como ha ocurrido en otros gobiernos.

Por otro lado, el economista y jefe del Consejo de Asesores Económicos de La Libertad Avanza, Carlos Rodríguez, dio un paso al costado y abandonó al presidente electo antes de su asunción. "Comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza", escribió el Licenciado en Economía de la UBA y ex integrante del Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con Rodríguez, será "mucho más útil a la causa de la libertad" si puede opinar "libremente" sin que sus ideas tengan que estar "asociadas a un partido político o a una persona". "Ya empiezan a preguntarme porque lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden", cerró.

Otras novedades importantes en la jornada del jueves fueron la marcha atrás en la designación de Carolina Píparo al frente de ANSES y la suspensión del viaje a Estados Unidos que había planificado Milei para estos días.

Además de tener la tarea en la asignación de cargos y definiciones de políticas, el Departamento del Tesoro de EEUU tiene aún bajo observación los movimientos del presidente electo y por ahora no fijó posición, ya que estaría a la espera de las medidas que tomará cuando asuma y la repercusión social que tendrán.

El nombramiento de Patricia Bullrich -a quien Milei acusó de "Montonera tirabombas"- al frente del Ministerio de Seguridad apunta a garantizar que se cumplan manteniendo la calle en orden, ya que ya prematuramente las organizaciones piqueteras y parte de la militancia amenazan con avanzar.