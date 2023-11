"Uno de los peores desastres del Central fue de Caputo": el carpetazo de Milei a su ministro de Economía

El domingo Javier Milei ganó las elecciones y a partir de aquella noche, debió ponerse a trabajar específicamente para conformar su equipo de trabajo que al parecer nada estaba definido. Los nombres volaron por los aires e incluso algunos confirmados se volvieron a barajar y a esta hora, parece toda una incógnita saber eficientemente quien ocupará cada cargo. Lo que sí se sabe es que la "casta" quedó bastante antigua porque por ahora, todos los que empezaron a ocupar lugares tuvieron que ver con el gobierno de Mauricio Macri.

Javier Milei junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En las últimas horas hubo cambios de último momento que paralizaron totalmente. Cuando Carolina Píparo había realizado toda una carta de presentación como nueva directora de ANSES, minutos más tarde se confirmó que finalmente no lo será y todas sus palabras de trabajo, emoción, compromiso y alegría, duraron tan solo un respiro.

Pero eso no fue lo único que pasó. La Libertad Avanza clavó los frenos y las cartas se empezaron a tirar otra vez. Acá vamos de nuevo. En esa mezcla de cargos y puestos a ocupar, finalmente se decidió que Emilio Ocampo no asumirá como director del Banco Central (BCRA) y entre otras cosas, Luis "Toto" Caputo será el próximo ministro de Economía.

Justamente el cargo que hoy tiene Sergio Massa es uno de los cuales más nombres se barajaron para poder cubrirlo cuando el libertario asuma su presidencia y de un momento a otro, finalmente se confirmó a Caputo como el próximo Ministro y en el partido de derecha las cosas no cayeron muy bien.

Diego Giacomini, el socio y amigo del presidente electo salió con los tapones de punta en la red social X. "Sé muy bien que @JMilei siempre despreció a @totocaputo6hb porque no sabe nada de economía y solo sabe colocar deuda (endeudar a la ciudadanos) y ganar Plata con la timba. O la política cambia mucho a las personas, o el Leoncito sucumbe ante la Imposición del GATO @mauriciomacri", luego de citar el tuit de Caputo que decía "Werner, como cuenta el presidente Macri en su libro y vos sabés bien, siempre estuve en contra de ese acuerdo del que no participé en su negociación, y la reacción del mercado fue la que les anticipé: la opuesta a la que vos y tus colegas del FMI esperaban. 1/5".

Tweet de Diego Giacomini contra Luis Caputo.

Pero Giacomini, fuera de sí, escribió: "El @totocaputo6hb no tiene reputación y por ende no tiene credibilidad; ergo; sus políticas serán dinámicamente inconsistentes, fracasarán y deberán ser abandonadas en el mediano plazo. Pensar que siempre se ufanó de que NUNCA LEYÓ UN PAPER. Para traer financiamiento para arreglar el tema de las leliqs y Pases no hace falta ser ministro @JMilei. Que @totocaputo6hb ponga presencia "de onda" al lado de un ministro en serio, termine la operación y se vaya a su casa". Y finalizó: "Avísenle @totocaputo6hb y a @mauriciomacri que eso que citan Macri en su libro, lo sabían los 45 millones de argentinos además de TOTO Timba Caputo".

Cuando parecía que no faltaba nada más para que todo explote por los aires, un carpetazo vuelve a dispararse en las narices del presidente electo y lo deja en evidencia que el ministro de Economía que eligió hoy, aunque por ahora no se sabe si por elección propia o por gusto de Macri, al parecer hace tan sólo cinco años atrás no era una persona muy noble para ocupar un cargo.

Fue el 31 de octubre del 2019 en una entrevista con Mauro Viale transmitida por el canal A24 cuando Milei se encargó de gritar a los cuatro vientos que Caputo fue quien se fugó una sumatoria multimillonaria de dólares y a la vez, lo denunciaba por ser el culpable del "desastre monetario" que estaba viviendo Argentina en el Gobierno de Juntos por el Cambio.

"Se hizo un desastre monetario. Fue el 28 de diciembre que se lo trató de arreglar como se pudo y se terminó en el Fondo Monetario Internacional. Para eso lo echaron a Federico Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, vino Caputo, se fugó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente ineficientemente y nos deja este despiole", había declarado con total seriedad y fuera de sí.

Pero esa no fue la única manera en la que lo señaló sino que a la vez, afirmó que quien será su ministro de Economía, fue el mayor responsable de la crisis económica vivida en el gobierno de Macri. "La verdad, Caputo es uno de los responsables del 28 de diciembre y uno de los grandes desastres que se hizo en el Banco Central lo hizo Caputo".

Pero este no es ni será, al parecer, el único carpetazo que podría aparecerle a Milei porque entre todas las noticias, también confirmó que Patricia Bullrich será la próxima ministra de Seguridad como también lo había hecho en el gobierno de Macri. ¿Caras conocidas? Demasiadas. El problema es que en plena campaña, ambos se cruzaron en varias ocasiones y una de las más recordadas fue en el Debate presidencial cuando el libertario la trató de "montonera tirabombas".

Milei y Bullrich

Fue en el cruce de preguntas cuando la ex candidata a Presidenta le había consultado acerca de un alineamiento con alguien que no forma parte de La Libertad Avanza contándolo como una "traición". En esa misma línea, le preguntó: "Milei. Dijiste que no se puede hacer un nuevo país con los mismos de siempre y te aliaste con Barrionuevo. ¿Qué vas hacer? ¿Con Barrionuevo vas a cambiar la Argentina?".

Y sin lugar a dudas, el ultraderecha le respondió llamándola tirabombas y como si fuera poco, mencionó que Juntos por el Cambio fue un fracaso. "¿Sabes qué, Bullrich? Barrionuevo es casta y vos sos más casta que Barrionuevo. ¿Sabes qué? Vos haces mucha pompa de que cambiaste ¿no? ¿Acaso seguís siendo montonera tirabombas? No. Te honras de cambiar. Nosotros vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar hacia un modelo de seguro de desempleo, queremos avanzar sobre una economía liberal y todos los que quieran sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años están bienvenidos. Tu partido está claro que son parte del fracaso".