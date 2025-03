Macri y el eterno fantasma del golpe: "Quisieron ejecutar una nueva desestabilización de la democracia"

El ex presidente Mauricio Macri reapareció en la escena política con una extensa publicación en redes sociales en la que, sin matices, denunció que la movilización frente al Congreso tuvo como fin "desestabilizar a un gobierno democrático". La estrategia del líder del PRO es clara: reducir cualquier manifestación de descontento popular a una amenaza contra la institucionalidad, sin atender las demandas reales de la protesta ni la brutalidad con la que fue reprimida. Incluso, Macri comparó los hechos ocurridos este miércoles con la movilización de diciembre de 2017, cuando su gobierno impulsó una reforma previsional que perjudicaba a jubilados y pensionados.

El posteo de Mauricio Macri

En aquel entonces, la respuesta de Cambiemos fue una violenta represión con cientos de heridos y detenidos. "En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado...", escribió.

Hoy, en el gobierno de Javier Milei, la escena se repite: una manifestación en rechazo a la política previsional del oficialismo, una respuesta represiva y un discurso oficialista que busca desviar el foco hacia teorías conspirativas sobre intentos de golpe de Estado. Macri sostuvo que los manifestantes aplicaron una supuesta "maniobra desestabilizadora" en tres pasos: provocar a la policía, atacarla y luego victimizarse. Con esta construcción narrativa, omite deliberadamente que entre los reprimidos hubo jubilados, trabajadores y periodistas, como el reportero gráfico Pablo Grillo, que sufrió una fractura de cráneo por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.

Para el jefe de Gabinete, todo estuvo armado por el "kirchnerismo"

La intención del ex presidente no es nueva ni aislada. Su discurso se inscribe en una estrategia sistemática de criminalización de la protesta social, alineada con la doctrina de "orden" que Patricia Bullrich implementa desde el Ministerio de Seguridad. Hablar de "matones" y "golpistas" en referencia a una movilización que denunciaba la situación precaria de los jubilados no solo desvirtúa el sentido de la protesta, sino que también busca justificar el uso desmedido de la fuerza estatal.

Mientras Macri y el PRO hablan de defensa de la "República", los jubilados siguen cobrando haberes miserables que los condenan a la indigencia. Mientras el Gobierno denuncia complots ficticios, la inflación y los tarifazos pulverizan los ingresos de los sectores populares. Y mientras se intenta instalar la idea de un "golpe", los cacerolazos en distintos puntos del país demuestran que el verdadero problema no es la protesta, sino el modelo de ajuste brutal que la provoca.

El posteo completo de Mauricio Macri

En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso.

Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de "hinchadas argentinas" a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse. Con la provocación buscan desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción. Si esa táctica fracasa, pasan a atacar a la policía con piedras y palos. Cuando obtienen una respuesta proporcional a ese ataque, comienzan la etapa fundamental de esta maniobra desestabilizadora: victimizarse. El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático. Por eso ayer decían "Esto no es democracia", "Hay que sacarlos, ya" y otras consignas golpistas similares.

Hablo acá en nombre del PRO: los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El PRO no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República.