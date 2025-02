Mauricio Macri se regodeó en la caída en desgracia de Javier Milei: "Está descuidado, tiene que rodearse mejor"

"Lamentablemente lo que hemos visto es un Presidente descuidado y mal rodeado del cual yo no dudo es honestidad", dijo Mauricio Macri sobre la criptoestafa que promocionó Javier Milei durante el último fin de semana. El fundador del PRO dejó por unos días sus vacaciones y armó una mesa de trabajo en Santa Fe donde visitó la Bolsa de Comercio.

Horas después, en un evento del PRO, habló sobre las consecuencias de la promoción de $Libra. Es allí que, intempestivamente opinó: "Yo tengo una relación personal de afecto con él, que la verdad que es muy linda, pero tiene que rodearse mejor".

Milei salió a "aclarar" lo sucedido con su criptomoneda

La opinión del ex presidente siguió sanguinaria y no tuvo piedad: "Ha quedado en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente y con lo cual esto amerita una investigación seria para intentar entender qué es lo que pasó, porqué pasó y la investigación tiene que ser realmente encarada con seriedad".

Casi a los pies de Estados Unidos -donde Milei ya tiene abierta una investigación en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y en la Comisión de Valores estadounidense (SEC)- Macri pidió de rodillas que la justicia argentina investigue rápidamente antes de sufrir un revés judicial desde el país de Donald Trump: " Como argentino prefería yo primero saber por qué sucedió esto antes que la SEC , que ya anunciaron Estados Unidos y el FBI que van a hacer lo mismo, nos vengan a decir ellos que es lo que pasó".

Javier Milei y Mauricio Macri

"Entonces, creo que todos tenemos que trabajar para que haya claridad sobre esto", espetó el macrista y siguió tirando dardos envenenados a Milei: "Lamentablemente ha tenido un impacto en la imagen pública local e internacional del Presidente".

Sobre esto, se explayó: "Javier había logrado tener una buena recepción en el mundo entero, había mucha atracción sobre lo que está pasando en Argentina", dijo y siguió: "En cada uno de sus viajes generó conversación alrededor de que en Argentina se viene un cambio y esto viendo los artículos de varios medios de comunicación del mundo, ha generado un impacto ".

Casi como una caricia después de tantos golpes, Mauricio explicó: "Por eso es importante que él haya decidido ponerse a disposición y que se investigue en profundidad y que se encuentre las razones de esto".

Cabe recordar que ante el pedido de juicio político por parte de Unión por la Patria y el Partido de los Trabajadores Socialistas, el partido de Macri se posicionó en contra aunque expresaron en conjunto la "preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas y que afectaron a la confianza en nuestro país".

