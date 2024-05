Milei no para: trató a Sánchez de "arrogante", "inferior", "totalitario" y lo mandó al "psicólogo" para que "madure"

Al igual que un niño cuando después de una pelea dice "él empezó", el presidente Javier Milei se negó a disculparse una vez más por la brutalidad diplomática que significó que, en su participación en el acto del partido ultraderechista español VOX, acusara de "corrupta" a la pareja del mandatario local Pedro Sánchez, sin ningún tipo de pruebas. El escándalo derivó en que el país europeo retire a su embajadora, un hecho que lejos de frenar al libertario, lo llevó a argumentar que nunca la había mencionado a ella de forma puntual. Un papelón diplomático que no para de crecer y que deja en evidencia las dificultades del Gobierno para generar lazos con el mundo.

La decisión española de pedirle a la embajadora María Jesús Alonso Jiménez que vuelva Madrid, es sólo la punta de un ovillo que se está desenredando con mucha velocidad, luego de las palabras que soltó el presidente argentino respecto a la primera dama Begoña Gómez. Ya el lunes, la intervención del vocero Manuel Adorni sobre que antes de pedir disculpas, debían pedirle perdón al propio Milei, fue la antesala de un escándalo sin precedentes.

"Lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Es tan fatalmente arrogante que, sobre un problema personal en una frase que no contenía nombres, al verse... digamos, se sintió por aludido, con lo cual el problema es del señor Pedro Sánchez el sentirse aludido en una frase que no contenía nombres", intentó excusarse Milei frente a la pantalla de LN+, con una argumentación similar a la de un niño cuando niega una macana que hizo.

"Y a partir de ahí hace una escalada diplomática absolutamente sin sentido... en realidad, como si esto fuera poco, ¿acaso él se cree que es el Estado? Eso es bien totalitario. Bueno, es bien de socialista, ¿sí? Cree que él es el Estado. Entonces, si él cree que una persona habló de su familia, justamente su mujer es la que está involucrada en casos de corrupción y que tiene demandas hechas por casos de corrupción y tráfico de influencias... pero hay que explicarle al señor Pedro Sánchez, que él no es el Estado, él no es España, y mucho menos su mujer", siguió, dubitativo, el libertario, que por momentos no podía terminar las frases.

Begoña Gómez y Pedro Sánchez

Lejos de asumir el vergonzante papel que realizó a nivel mundial, luego de en su rol de mandatario soltar acusaciones sin pruebas, el liberal redobló la apuesta y aseguró que el papelón lo cometió el país europeo. "Primero está el dislate en términos diplomáticos, que obviamente esto está manchando la reputación internacional de España, y está dejando el tipo de personajes siniestros que son los socialistas y lo arrogantes que son, por creerse que esa persona es el estado y que nadie les puede decir algo", profundizó en el sentido de su discurso anti izquierda.

Tras eso, y luego de haberle echado la culpa de lo sucedido al kirchnerismo en una entrevista que realizó frente Jonatan Viale y TN, el mandatario cuestionó las críticas de Sánchez respecto a la intromisión que significó la participación de Milei en un acto de VOX. "Él llora interferencia en la política, lo cual es falso, porque yo fui a dar una charla de socialismo versus capitalismo. Y dije las cosas que dije toda mi vida sobre el socialismo, porque considero que es un sistema cancerígeno y aberrante. Ahora, si él se hace cargo es otro problema", deslizó, nuevamente negando que sus referencias tácitas eran hacia la primera dama española.

La canciller Diana Mondino y la ex embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, recientemente removida por las declaraciones de Milei

"El otro tema es el siguiente, él hizo campaña para (Sergio) Massa abiertamente. Su segunda, Yolanda Díaz, utilizaba por ejemplo los elementos de la campaña negativa de Massa que armaron los brasileros (sic)", explicó, en otra muestra de que no está a la altura, siquiera, del lenguaje español que acepta "brasileños" y no "brasileros" en su diccionario de la Real Academia Española (RAE).

"Entonces hablaba de la venta de órganos, niños, un montón de aberraciones que después de cinco meses de gobierno no se vieron. Ninguna de las aberraciones con las que el candidato Massa me agredía permanentemente en todo lo que era el debate", continuó Milei. "No sólo eso, sino que además, cuando ganamos, no tuvo el decoro el presidente Sánchez de llamarme por teléfono", reconoció.

Y remató: "Los problemas personales que pueda tener Pedro Sánchez, el complejo de inferioridad que tiene frente a mi persona...el psicólogo que está recomendando Alberto Fernández que se lo recomiende a Sánchez para que madure. Y que le recomiende un buen abogado a Begoña Gómez porque tiene un montón de causas donde está sospechada de tráfico de influencias. Vamos a los hechos, que es lo que importa, hay interferencia de la política local de parte de Sánchez y su gente, hay agresiones permanentes de su Gabinete hacia mi persona. Yo no dí nombres en mi discurso, pero si se siente aludido es porque está sucio".

El tuit de Alberto Fernández sobre la escalada en el conflicto con España

Cabe destacar que durante la noche del lunes, Alberto Fernández respaldó a Pedro Sánchez, y cuestionó los dichos de Milei en plena escalada de tensión con España. "Le pido al presidente que recupere la sensatez que ha perdido, si es que en algún momento la tuvo", remarcó. Además, a través de las redes sociales, el ex presidente se mostró "asombrado" por las acusaciones del libertario y cerró: "¿Yo asesor de Pedro Sánchez? El Presidente necesita prontamente asistencia psicológica".