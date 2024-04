Milei prometió enviar 4.000 reformas al Congreso y habló de salarios "miserables": "No son por culpa nuestra"

En medio de los masivos despidos de empleados públicos, los constantes tarifazos, los discriminados aumentos en las obras sociales y el transporte público, el presidente Javier Milei reapareció en los medios para señalar que los "miserables" salarios que cobran los argentinos no son su responsabilidad. "Hoy los salarios son miserables no por culpa nuestra, los salarios son miserables como consecuencia de 20 años de populismo", sostuvo el mandatario.

En su última entrevista para la agencia internacional Bloomber, el jefe de Estado remarcó que "el salario promedio de la década del 90, hoy sería de 3 mil dólares" y advirtió que para solucionar este aspecto, primero tiene "que sanear el Banco Central y es importante entender esto". "Cuando usted tiene el Banco Central quebrado, los pasivos monetarios superan a los activos y eso se corrige con un nivel de precios más alto para licuar los pasivos monetarios", detalló.

Y fiel a su estilo, graficó: "Cuánto más quebrado está, más alto es el nivel de precios. Nosotros estamos saneando el balance del Banco Central y en cuanto lo logremos ese nivel de precios se va a ir achicando porque la pendiente se reduce y la inflación baja; por eso es importantísimo sanear el Banco Central para que no exista esa presión". Para lograr esta transformación -describió- pretende enviar otras 4.000 reformas al Congreso. "Es el programa más ambicioso en la historia de la humanidad", dijo.

Durante la nota que le brindó al periodista Kevin Simauchi en Casa Rosada, el presidente sostuvo que "no sólo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, porque son 1000 reformas estructurales, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes": "Nosotros vamos a transformar la economía argentina. Con las 1000 primeras reformas estructurales que nosotros enviamos, en términos de libertad económica, Argentina hubiera pasado a convertirse en un país como Alemania".

Javier Milei

Al hablar del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que fue rechazado en la sesión especial del Senado, el líder de la Libertad Avanza (LLA) dijo que de aprobarse hubieran "entrado en ese sendero que nos hubiera hecho llegar a ser en 20 años una economía como Alemania". "Pero ese no es mi objetivo final, mi objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda, y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos", afirmó.

Sin ponerse colorado, el presidente señaló que todas las reformas que ahora no lo dejen pasar, "las voy a pasar a partir del 11 de diciembre de 2025 y las 3000 que tenemos pendientes también". "Y seguiremos trabajando en más reformas", agregó. Finalmente sobre la tensión que mantiene con China, Milei aseguró que las relaciones comerciales entre ambos piases siguen en pie. "Siempre hemos dicho que somos liberales", aclaró.

Y sumó: "Si la gente quiere hacer transacciones con China, puede seguir haciendo las mismas transacciones. Renunciar a China es difícil, incluso para el anarcocapitalista argentino". Durante la charla de más de 50 minutos, el libertario también remarcó que tiene "una estrategia para dolarizar", que es "tomar los activos del Banco Central contra el gobierno nacional, esos títulos pasarlos a mercado y hacernos de dólares", "La realidad es que hubiera funcionado a la perfección", dijo.

Y explicó: "Porque cuando nosotros llegamos los títulos argentinos estaban en 18 dólares y hoy están en torno a los 54. Hubiera sido una gestión muy exitosa, pero dada la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos, es muy probable que si yo hubiera hecho esa operación a precio de mercados, la política hubiera dicho que ahí hubo una estafa, nos hubieran acusado de un negocio turbio y nos hubieran mandado a la cárcel".

Para Milei, "no es que no era factible hacerlo en términos técnicos, nosotros inferimos que la política iba a jugar sucio y es efectivamente lo que hace". Y sobre los tarifazos, resaltó: "Cuando usted hace la recalibración de tarifas, usted puede hacer todo de corto o lo puede repartir en el tiempo. Si nosotros lo hacemos torpemente como recomiendan algunos todo adelante, el problema es que eso lo va a frenar la Corte Suprema de Justicia. Eso ya se lo hizo al gobierno de Macri".

Javier Milei en el acto por Malvinas

Y sentenció: "Entonces lo que nosotros hicimos fue incorporar como restricción el fallo de la Corte Suprema de Justicia, entonces nosotros terminamos recomponiendo la ecuación financiera del contrato en tres años. Por eso hay subas en las tarifas que tienen distintos componentes y entre esos componentes está incluido el salario porque cuando la Argentina pegue la vuelta y suban los salarios, usted va a poder recomponer las tarifas mucho más fácilmente. Lo vamos a hacer de un modo que la Corte Suprema no lo frene, esto es hacerlo en tres años".