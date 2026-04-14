"No es inflación, es un salto de precios": Milei flaqueó al intentar explicar la realidad en AmCham

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló en el summit que organizó la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y no dio explicaciones a la altura de las circunstancias, luego de que las cifras de la inflación registradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) marcaran un 3,4% en marzo, lo que implicó un aumento interanual del 36,2% y un ascenso ininterrumpido de la cifra desde julio de 2025. Además, compartió el análisis de su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y afirmó que desde el próximo mes "va a bajar".

"Marzo es un mes con una estacionalidad muy negativa y en el dato puntual de este mes impactó educación, la guerra y cómo eso afectó a todo lo vinculado al transporte y, obviamente, también por una cuestión estacional, el impacto de la carne. Eso explica este salto en la tasa de inflación. Nosotros estamos purgando todavía lo que fue la caída de la demanda de dinero en la segunda mitad del año pasado más estos efectos estacionales", explicó Milei en su exposición.

Más tarde precisó que "la política monetaria no cambió" y dejó su definición más contradictoria de toda la tarde: "Por lo tanto esto no es inflación estrictamente, es que pegó un salto el nivel de precios por cambio de precios negativos, pero la inflación de largo converge a la internacional. Eso no ha cambiado. Al equilibrio que vamos de largo plazo no cambió, lo que cambió es la dinámica de cómo se mueve en el tiempo".

La definición de que no es inflación sino un "salto de precios" generó grandes revuelos en las redes sociales, donde las críticas contra la gestión de La Libertad Avanza (LLA) crecen todos los días. Al mismo tiempo, Milei responsabilizó a la oposición por la suba cuando afirmó que durante 2025 "comenzó un ataque feroz por parte de la política", al cual calificó como un "ataque destituyente al corazón del modelo". Las referencias del mandatario eran a las leyes que el Congreso de la Nación votó y el vetó, las cuales intentaron "romper el equilibrio fiscal" y "no lo lograron".

La inflación volvió a superar el 3% en marzo y llegó al 32,6% a nivel interanual.

"Argentina enfrentó una corrida equivalente al 50% de la base monetaria amplia. En cualquier otro momento Argentina hubiera volado por los aires. No sólo que no lo hizo sino que recibimos un fuerte respaldo en las urnas. No solo que no voló, sino que recibimos un fuerte respaldo en las urnas. Le sacamos 17% al kirchnerismo y dimos vuelta la elección en PBA. La gente no quiere volver al pasado, si seguimos haciendo las cosas bien, tarde o temprano las cosas van a empezar a salir bien. La gente sabe del esfuerzo que se está haciendo, no quiere volver al pasado y que si hacemos las cosas bien, tarde o temprano vamos a estar bien", prometió Milei.

"Habitualmente, los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Nosotros tendríamos un montón de cosas buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación", había asegurado al comienzo de su exposición. Lo cierto es que también prometió que de fracasar su plan continuará su vida como hasta ser presidente. "Nos volvemos a nuestras casas, volvemos al sector privado", aseguró.