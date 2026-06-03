El ambientalismo popular marchó por Cristina Kirchner y vinculó la defensa del ambiente con la soberanía nacional

A un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, distintos sectores del ambientalismo popular se movilizaron este martes hacia San José 1111 para expresar su respaldo a la exmandataria y reivindicar su legado en materia de soberanía sobre los bienes comunes naturales.

Bajo la consigna "Ambientalismo Popular con Cristina", la convocatoria reunió a organizaciones ambientales, recuperadores urbanos, trabajadores de la tierra, científicos, universitarios, trabajadores de áreas naturales protegidas y militantes ambientales, que participaron de una jornada marcada por actividades culturales, expresiones artísticas y espacios de concientización sobre el cuidado del ambiente.

El ambientalismo popular marchó por Cristina Kirchner

La movilización se desarrolló frente al domicilio donde cumple prisión domiciliaria la expresidenta y se sumó a las distintas muestras de apoyo que distintos sectores políticos y sociales vienen realizando al cumplirse un año de su detención. La actividad estuvo encabezada por Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y una de las principales referentes del ambientalismo dentro del espacio político de Unión por la Patria. "Cristina siempre defendió la soberanía nacional y los bienes comunes naturales de nuestro pueblo. Defendió nuestra tierra, nuestros glaciares, el agua, el mar argentino, la ciencia nacional y el derecho de las futuras generaciones a vivir en una patria más justa. Por eso el ambientalismo popular también está con Cristina", afirmó Vilar durante la jornada.

A lo largo de la tarde se realizaron muestras vinculadas a la protección de glaciares y bosques nativos, además de intervenciones artísticas orientadas a visibilizar la importancia de la preservación ambiental y la defensa de los recursos naturales. La ministra bonaerense también vinculó la agenda ambiental con la discusión sobre la soberanía nacional y cuestionó los procesos de privatización o entrega de recursos estratégicos. "No hay justicia ambiental sin soberanía, y no hay soberanía posible si se entrega lo que es de todos", remaarcó. La presencia del movimiento ambientalista en San José 1111 buscó destacar una dimensión menos frecuente dentro de las manifestaciones de apoyo a la exvicepresidenta: la relación entre las políticas de protección ambiental, el desarrollo productivo y la defensa de los recursos naturales.

Desde los organizadores señalaron que el ambientalismo popular forma parte de un proyecto político más amplio que articula la justicia social con la justicia ambiental, y remarcaron que la libertad de Cristina Kirchner constituye también una bandera para quienes impulsan la defensa de los bienes comunes naturales y el derecho a un ambiente sano. De esta manera, científicos, trabajadores ambientales, productores de la agricultura familiar y organizaciones territoriales confluyeron en una nueva demostración de respaldo a la expresidenta, en una jornada donde la militancia ambiental buscó hacer oír su voz y sumar sus reclamos a la multitudinaria expresión de apoyo que continúa reuniéndose frente a San José 1111.