Petro vs. Milei: la curiosa chicana del presidente colombiano en medio del escándalo cripto

La rivalidad entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su par argentino, Javier Milei, sumó un nuevo capítulo este fin de semana. Tras la polémica generada por la promoción de un token cripto por parte del mandatario libertario, Petro aprovechó la situación para lanzar una punzante chicana en redes sociales. "Invierte, presidente, en café colombiano. Está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende también por Libras", ironizó Petro en su cuenta de X. Su comentario no solo aludió al fallido respaldo de Milei al token $LIBRA, sino que también reivindicó la economía cafetera colombiana como un modelo de producción transparente.

La chicana de Petro a Milei

El presidente colombiano no se detuvo allí y agregó: "No lo hacen magnates estafadores (en una clara chicana al presidente de Estados Unidos, Donald Trump), sino el campesinado de mi tierra. Es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia". Con esto, dejó entrever su desconfianza sobre los actores detrás del proyecto cripto promovido por Milei. El enfrentamiento entre Petro y Milei no es nuevo. Sus diferencias ideológicas derivaron en varios cruces, siendo el más tenso el ocurrido en el G20 de Brasil, donde Petro acusó a la delegación argentina de ocultar un video de un fuerte intercambio verbal entre ambos.

Según el mandatario colombiano, aquel cruce se había dado cuando Milei defendía el individualismo como motor del progreso. Petro, en cambio, sostuvo que "la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma". Al no aparecer registros oficiales de la discusión, el mandatario colombiano denunció que el gobierno argentino decidió esconder las imágenes. Pero el conflicto no se limitó a debates filosóficos. En marzo de 2024, Colombia ordenó la expulsión de diplomáticos argentinos en respuesta a reiteradas ofensas de Milei, quien llamó a Petro "comunista asesino". Aunque la medida fue revocada semanas después, las tensiones persisten.

Petro pidió la expulsión del embajador argentino y retiró al de Colombia

La chicana de Petro se produjo luego de que Milei promocionara en redes sociales el token cripto $LIBRA, parte del proyecto Viva La Libertad Project. En su publicación, Milei presentó la iniciativa como un mecanismo para conectar inversores internacionales con emprendedores argentinos. La reacción fue inmediata. Figuras de la comunidad cripto y economistas cuestionaron la falta de información -y de transparencia- clara sobre el proyecto. Algunos, como el analista Carlos Maslatón, llegaron a acusar a Milei de estar involucrado en "un fraude criptográfico" y hasta plantearon la posibilidad de un juicio político.

Frente a la ola de críticas, Milei eliminó el tuit original y reconoció no estar al tanto de "los pormenores del proyecto". No obstante, aprovechó la situación para disparar contra la clase política: "A las ratas inmundas de la casta que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son". El token $LIBRA operaba en la blockchain de Solana y prometía financiar startups a través de un sistema de registro online. Sin embargo, la falta de detalles sobre su funcionamiento generó desconfianza. La página oficial del proyecto solo ofrecía un correo de contacto en Gmail, lo que aumentó las sospechas.

Milei salió a "aclarar" lo sucedido con su criptomoneda.

Mientras el gobierno argentino intenta dejar atrás la polémica, el escándalo sigue resonando y le da a Petro una nueva oportunidad para marcarle el paso a su adversario ideológico. Una rivalidad que, a juzgar por los hechos, promete seguir sumando episodios explosivos.