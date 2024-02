Quién es Mariano de los Heros, el funcionario que participó de las AFJP y ahora es el nuevo director de ANSES

"Lamento no haber tenido el tiempo para llevar adelante las transformaciones que proyectaba en Anses", dijo -el ahora- ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, que fue echado a través de un reposteo del presidente Javier Milei en su cuenta de X (antes Twitter).

La vergonzosa salida de Giordano -después de haber sido acusado de "traidor" porque su esposa Alejandra Torres no estuvo de acuerdo con algunos de los puntos de la Ley ómnibus- culminó semanas después. De hecho, desde el gobierno libertario se escuchó decir que la designación del nuevo titular de ANSES, Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini, fue hecha el 16 de febrero, pero que, por un "error de firmas" no se había podido acelerar la renuncia de Giordano.

Mariano Antonio Salvador de los Heros Battini

"Le deseo una gran gestión al presidente Javier Milei. Desde el lugar que me toque en el futuro seguiré aportando para que le vaya bien a la Argentina", dijo Giordano en su carta de renuncia y se marchó para siempre de las Fuerzas del Cielo. El decreto de aceptación de la renuncia fue firmado por el mismísimo Presidente y por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello mediante el Decreto 178/2024.

Pero ¿de dónde sacaron a De los Heros?

Al parecer, De los Heros trabaja con muy bajo perfil hace muchos años en la administración pública del Estado nacional. Con la vara con la que miden los libertarios, De los Heros no es nada más y nada menos que perteneciente a la "casta política".

Norma Plá, la jubilada que luchaba contra viento y marea en rechazo de las AFJP

BigBang recopila los hitos de su carrera. Pero para empezar hay que decir que el nuevo funcionario libertario es abogado especializado en asesoramiento de empresas y seguros de la UCA; tiene un posgrado en dirección de empresas y tiene un Master en Administración de la Seguridad Social que estudió en España pero está inconcluso.

Fue viceministro de Economía en 2005 y 2006 de Tierra del Fuego

Fue síndico de empresas como: YPF, Papel Prensa S.A., y Corporación Puerto Madero

Trabajó como gerente general de la ex Nación AFJP entre los años 1994 y 2002 en plena decadencia de los salarios de los jubilados que estalló en la crisis social de 2001

Fue general de la Anses en 2001, el año más oscuro de la historia moderna argentina. Su cargo le duró hasta 2022

Presidió la Comisión de Legales de Anses, entre 1997 y 2000

Fue director jurídico de la Superintendencia de Seguros de la Nación desde noviembre de 2006 hasta octubre de 2010

Fue gerente de Delegaciones y de Articulación de los Integrantes del Sistema de Salud, perteneciente a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Este cargo fue extraescalafonario

Milei echó a "patadas" y por X a Giordano

"La mujer del Director de ANSES, Osvaldo Giordano, la diputada Alejandra Torres que votó en contra. Deberían echarlo inmediatamente por traidor", decía el texto que acompañaba la foto de la pareja que chocaba copas en señal de amor.

Este posteo es con el que el Presidente deja sin trabajo al funcionarios que manejaba la caja más importante y poderosa de Argentina, la ANSES.

El tweet que empezó con la cacería de Osvaldo Giordano y Alejandra Torres

El asombro no se hizo esperar ante la desprolijidad del Presidente que pedía la renuncia de Giordano de su gobierno. Es que su esposa, Torres, estaba en contra de algunos artículos de la Ley ómnibus. Por ejemplo, el que daba control al presidente sobre fideicomisos o fondos fiduciarios públicos o el que pretendía la privatización de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas de propiedad del Estado Nacional).

Cabe aclarar que Torres fue una de las funcionarias que votó a favor de la ley en general. Tras el escándalo, la misma Torres salió a dar cuestionar la decisión presidencial: "Me causa mucho dolor que a esta altura de la historia sigamos pensando que por ser 'mujer de' no podemos tener opinión y criterio propio".

Además, agregó: "Yo ya había elevado un dictamen de minoría con sugerencias y recomendaciones sobre esos puntos. No creí que pensaran que yo iba a tomar decisiones en función del mandato que Osvaldo ocupa".

Alejandra Torres

Por último, Torres se lamentó: "Existe ese menosprecio y me llama la atención frente a un partido que dijo que había que cortar los vínculos con el Vaticano, se ve que para algunos es buena la libertad de pensamiento, pero si somos mujeres o 'parejas de' tenemos que volver a la época pasada de aceptar lo que el marido dice y no tener opiniones propias", dijo y terminó: "A esta altura, eso no da".