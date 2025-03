Sincericidio de Luis Caputo: "El monto lo define el directorio del Fondo y nosotros no lo sabemos"

En una entrevista reciente con el medio de comunicación A24, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó mudos a varios con la poca claridad con la que se embarcó para generar, nuevamente un endeudamiento rotundo con Estados Unidos.

Con un tono que intentó transmitir calma, pero que terminó generando más interrogantes que respuestas, Caputo afirmó que "el monto lo define el directorio del Fondo y nosotros no lo sabemos" , en referencia a los desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina. Lo que podría haber sido una respuesta técnica terminó siendo una confesión de incertidumbre que no tranquiliza ni a los mercados y mucho menos a los y las argentinas.

Luis Caputo

En la misma línea, Caputo también aseguró que los nuevos fondos del FMI no se fugarán porque "no hay sobrante en pesos", mientras que argumentó haciendo malabares que existe un equilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda local: "No solo no hay sobrante, sino que hay menos pesos y además están bien respaldados ", añadió, como si eso fuera suficiente para convencer a una sociedad que ya ha visto este guion años antes.

El ministro insistió en que este acuerdo con el Fondo es "diferente" porque, según él, los ajustes fiscales y monetarios ya se realizaron el año pasado. En ese contexto, acotó: " Ahora se viene la etapa de capitalización " dijo al mismo tiempo que prometió que los fondos se usarán para respaldar el peso.

Caputo también fue funcionario macrista

Es imposible analizar las declaraciones de Luis Caputo sin recordar su papel central en la crisis de 2001. Como funcionario del entonces Ministerio de Economía, Caputo fue parte del equipo que implementó políticas económicas que llevaron al colapso social y financiero más grave de la historia nacional. Ahora, en 2025, su regreso al frente de las decisiones económicas genera un déjà vu inquietante con una receta que parece ser la misma: endeudamiento externo, ajuste fiscal y promesas de estabilidad que nunca llegan.

Respuesta desde Unión por la Patria

En paralelo a las declaraciones de Caputo, el Partido Justicialista comandado por Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza, emitió un comunicado contundente, dejando en claro su rechazo al acuerdo con el FMI y convocando a una reunión extraordinaria para fijar postura. "Ante la inminente sesión de la Cámara de Diputados de la Nación convocada en el día de hoy para realizarse el próximo miércoles 19 de marzo", convocaron con un mensaje en las redes sociales oficiales del partido.

Incendiario comunicado desde el PJ

El objetivo es claro: reflexionar y traccionar voluntades políticas para tratamiento analizar el al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025. Este DNU tiene como finalidad "eludir el cumplimiento de la Ley 27.612 y de las disposiciones constitucionales que ponen en cabeza del Congreso de la Nación la facultad de decidir sobre cualquier cuestión en materia de endeudamiento, para poder avanzar unilateralmente hacia un acuerdo con el FMI que nadie conoce", expresaron desde el peronismo.

Cristina Fernádnez de Kirchner convocó a toda el ala peronista para tratar el tema que afectará la política económica del país como nunca antes. Es que el PJ considera que este acuerdo es una violación institucional y un paso peligroso hacia un futuro incierto. Además, anticipan que en caso de volver al poder en 2027, podrían desconocer esta deuda tomada al margen de lo establecido por la ley.