Tras denunciar a Adorni y su mujer, Pagano deslizó que el funcionario tendría más propiedades "dando vueltas"

El castillo de naipes que hacía al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, uno de los hombres más poderosos y valerosos de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) no para de desplomarse. Al escándalo que desató que lleve a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York y el avión privado a Punta del Este, se sumó la denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien ahora deslizó que el funcionario tiene, además de las tres declaradas, otras propiedades que se encuentran bajo investigación judicial.

La cruzada de la periodista ex LLA contra el ex vocero presidencial se presentó a partir de la exposición de la lujosa vida que lleva el funcionario en el Indio Cua Golf Club de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde las expensas del lote 380 -de 700 mil pesos por mes- figuran a nombre de la esposa del jefe de ministros. Para Pagano el hecho "sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes".

"La denuncia que yo hago sobre la mujer de Adorni por enriquecimiento ilícito es porque ella crea una consultora de coaching ontológico, a mediados de 2024 cuando su marido empieza casualmente a tener más poder sobre el Gabinete, cuyos clientes tienen un elemento en común que tienen todos como fondos empresas del Estado", explicó este jueves la diputada en una entrevista ante Radio con Vos.

"Yo lo que estoy pidiendo es que se los investigue a los dos. Ninguno tiene, en principio, ingresos declarados como para mantener el patrimonio que tienen. Lo grave de Adorni es que declara vivir en otro domicilio. Tiene dos departamentos en su declaración jurada, uno de 100 y otro de 150 metros que no declara haber alquilado. Y ahora aparece esta propiedad del country de Exaltación de la Cruz, que tiene prestaciones como establos, canchas de fútbol, tenis y golf. La casa de él está ubicada entre el hoy 18 y el 17", describió la periodista.

La casa no declarada de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz.

Cuando el conductor Reynaldo Sietecase le preguntó si eran tres las propiedades de Adorni, la diputada se la jugó un poco más y deslizó la existencia de más inmuebles "dando vueltas", aunque enseguida aclaró que debía "ser más prudente con todo lo que se está investigando". Lo que resaltó Pagano es la falta de consistencia entre lo que gana la pareja y lo que gasta. Por un lado, en la denuncia remarcó que los costos de las propiedades en el lujoso country van de los 130 mil a los 250 mil dólares, ya estarían fuera de los ingresos, por otro lado, se preguntó cómo hacen para mantenerlas.

"Para pertenecer a Indio Cua y utilizar las instalaciones tenés que pagar un canon de US$5.000, que esta familia pagó dos veces. Porque mientras se construían esta casa de la cual estamos hablando, que está escriturada a nombre de la mujer de Adorni, que ellos ocupan a partir de noviembre, alquilaban otra propiedad dentro del mismo country, cuyo valor mensual de alquiler es de US$ 2.000", reveló la ex América TV y TN. "Si nos centramos desde que accede como funcionario público, hasta que termina esta casa y se logró mudar a la nueva, pagó 26 meses de alquiler a razón de US$ 2.000 por mes", graficó.