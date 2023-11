"Violó la política de Estado": los ex Combatientes repudiaron a Milei por su reivindicación a Thatcher

El 2 de abril no es una fecha más para el pueblo argentino. Aquella jornada, pero de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833, con la intención de ocultar la gravísima situación social, política y económica a la que habían conducido al país.

A las 8:45, aterrizó en el aeródromo de Puerto Argentino el primer avión de la Fuerza Aérea Argentina (C-130 Hercules TC-68) que llegaba a las Islas. Ese mismo día llegaron también el Equipo Control de Combate y el Grupo de Operaciones Especiales. El conflicto bélico duró solo dos meses y medio, fue corto para algunos. Pero lógico que lo sea, los soldados argentinos no estaban preparados. La guerra dejó un saldo de 649 bajas argentinas y más de mil suicidios motivados por secuelas y traumas de posguerra.

El 15 de junio de 1982, tras 72 días de guerra, Leopoldo Galtieri, dictador y jefe de la Junta Militar, anunció por cadena nacional la negociación entre el "gobernador" de Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, y el jefe de las tropas británicas (firmada el día anterior, es decir, el 14). Habló del retiro de las tropas argentinas de Puerto Argentino y de "cese de hostilidades", sin nombrar lo que realmente fue: una rendición incondicional.

En ese momento, Margaret Thatcher -que se ganó el apodo de Dama de Hierro tras la guerra por ordenar el uso de la fuerza en Malvinas y dio la orden de hundir al crucero General Belgrano- era la jefa de Gobierno más impopular en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Para el pueblo argentino, su apellido es una mala palabra. Para todos, menos para Javier Milei. "En la historia de la humanidad, hubo grandes líderes. Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del Muro de Berlín", la elogió el economista.

Durante el bloque de relaciones exteriores del último debate presidencial realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires antes del ballotage, el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA) mencionó a la ex primera ministra británica y se ganó el repudio de todos. El tema salió luego de que el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, recordara que su rival había dicho durante una entrevista que Thatcher era su "ídola".

En ese contexto, Massa señaló: "Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina. Ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher, que para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas y creo además que sería importante que digas si los kelpers tienen derecho a la autodeterminación o no, porque dijiste que la tenían".

Para responderle, el liberar usó una analogía futbolera -al mejor estilo Mauricio Macri- y cometió el error de considerar alemán a Johan Cruyff, quien es neerlandés. "Mirá, te voy a contar algo para que se entienda la falacia en la que estás cayendo, Sergio. Con ese criterio, como cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a la Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que Cruyff es un pésimo jugador", le dijo Milei a Massa.

Y sumó: "O con los goles que nos hizo Mbappé en la final (Mundial de Qatar 2022) tendrías que despreciarlo porque nos hizo los goles. Una cosa no tiene que ver con la otra. Nos tocó una guerra y esa guerra la perdimos y tenemos que hacer todos los esfuerzos para recuperar las Islas por la vía diplomática". La postura del economista, sin embargo, no tardó en ser repudiada por los ex combatientes, quienes denunciaron que Milei violó la política de Estado del país sobre Malvinas.

Sin ir más lejos, desde el Centro de Excombatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata consideraron que los dichos de l libertario "violan la política de Estado de Argentina" y no "respetan el honor y la memoria de los caídos".

"Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio e idolatra a Margaret Thatcher responsable de la muerte de 634 soldados que es enemiga de los argentinos. ¿Estamos dispuestos los argentinos que habitamos este suelo con una inmensidad de recursos darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de la entrega, hagan de la Argentina un no país?", se preguntaron.

Y agregaron: "Encontramos en todos sus dirigentes, comenzando por Milei, su candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel y los que integraron las listas electivas, un denominador común que es el odio y desprecio a toda persona que no coincida con sus ideas y expresiones políticas" y expresaron: "Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social, No Votamos A Milei. Nuestro voto es para Sergio Massa. Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos".

Por otra parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona y el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella criticaron se sumaron a las críticas a las expresiones del candidato presidencial de la Libertad Avanza sobre la cuestión Malvinas en el debate presidencial, y consideraron que sus dichos "violan la política de Estado de Argentina" y no "respeta el honor y la memoria de los caídos".



Carmona aseguró en su cuenta en la red social X que "Milei viola la política de Estado de Argentina sobre Malvinas que consagra la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional" y agregó el hashtag "Las Malvinas Son Argentinas". El secretario, dependiente de la Cancillería, remarcó que en el discurso del candidato libertario durante el debate se confirma que "admira a (la ex primer ministra británica) Margareth Thatcher".

Y sobre la Dama de Hierro, advierte: "Decidió sobre la vida de los compatriotas del ARA Belgrano dejando 323 héroes muertos". "Milei está dispuesto a darle a los isleños la decisión del futuro de Malvinas, dice que la guerra ha sido determinante para la soberanía. "No podemos permitir que no se respete el honor y la memoria de los Caídos y a los Veteranos de Guerra de Malvinas. Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas", resumió por su parte, Melella.

El documento completo del Centro de Excombatientes de Malvinas (Cecim) de La Plata

El próximo 19 de Noviembre la suerte y el destino de las y los argentinos está en juego, algo nunca visto en el transcurso de estos 40 años desde la recuperación de la democracia. Una alianza de extrema derecha pone en cuestión los acuerdos básicos de convivencia democrática y propone a la sociedad un modelo autoritario con la supresión de derechos consagrados que han colocado a la República Argentina como un ejemplo a seguir.

Encontramos en todos sus dirigentes. comenzando por Milei, su candidata a Vicepresidenta Victoria Villarruel y los que integraron las listas electivas, un denominador común que es el odio y desprecio a toda persona que no coincida con sus ideas y expresiones políticas.

Y algo peor aún, Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio e idolatra a Margaret Thatcher responsable de la muerte de 634 soldados que es enemiga de los argentinos.

Somos parte de una generación que sufrió en carne propia la violencia estatal desde nuestra adolescencia, como estudiantes secundarios luchamos por el boleto estudiantil, sufriendo la tortura y desaparición de compañeras y compañeros y casi al final de la dictadura cívico militar el horror de la Guerra de Malvinas.

Somos sobrevivientes de esa terrible experiencia, luchamos por la recuperación de la democracia, por la Vida, por la Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y la Paz, por ello reivindicamos y sostenemos el Nunca Más. ¿Estamos dispuestos los argentinos que habitamos este suelo con una inmensidad de recursos darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de la entrega, hagan de la Argentina un NO PAIS?

La última gestión de gobierno neoliberal, endeudó y fugó divisas que generaron las condiciones las que estamos sufriendo día a día. La brutalidad con la cual quiere avanzar esta fuerza de tarea antidemocrática merece el mayor de los compromisos de los sectores populares.

Defendemos una Argentina Soberana con un amplio sentido social, No Votamos A Milei. Nuestro voto es para Sergio Massa. Por los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos.

MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA, SOBERANIA Y PAZ - CECIM LA PLATA