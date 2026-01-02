Así fue el último adiós a MTV: canciones icónicas y una luz de esperanza que podría cambiar todo

El 31 de diciembre de 2025 será recordado como el día en que la música en televisión perdió su hogar más icónico. La pantalla de MTV, que durante décadas fue el faro que iluminó los caminos de artistas y sus fandoms, se apagó definitivamente en sus señales musicales. El cierre de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live marcó el fin de una forma de vivir y sentir la música.

Nacido en 1981 en Estados Unidos, MTV no tardó en convertirse en un fenómeno cultural. Su propuesta era tan sencilla como revolucionaria: un canal dedicado exclusivamente a transmitir videos musicales, presentados por carismáticos VJs que se convirtieron en íconos de la época. La primera canción que sonó en su señal fue Video Killed the Radio Star de The Buggles, un himno profético que marcó el inicio de una nueva era para la música y la televisión.

El fin de MTV

MTV fue una ventana al mundo. A través de sus pantallas los habitantes del planeta Tierra conocieron en sus hogares a leyendas como Michael Jackson, Madonna y Nirvana, y no sólo eso sino sus videoclips que las elevaban a un nivel artístico nunca antes visto. Fue gracias a MTV que varias generaciones entendieron la música es algo más que sonido: es también imagen, estilo y actitud. Desde los icónicos MTV Unplugged, que desnudaron a los artistas en su máxima expresión, hasta los premios MTV Video Music Awards, que marcaron la historia con momentos irrepetibles como Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera fundidas en un chape furioso, el canal se posicionó como un referente cultural ineludible.

Nunca nadie olvidará los MTV Video Music Awards

En 1993, MTV llegó a Latinoamérica, y con ello, encontró su lugar en esta revolución audiovisual. Los Fabulosos Cadillacs grabaron el primer Unplugged en español en 1994, y desde entonces, artistas latinos encontraron en MTV una plataforma para proyectarse al mundo.

Sin embargo, todo comenzó a cambiar a finales de los años 2000. El auge de plataformas digitales como YouTube transformó la manera en que se consume la música. Los videoclips dejaron de ser exclusivos de la televisión para estar al alcance de un clic, disponibles en cualquier momento y lugar. MTV intentó adaptarse, pero el cambio fue inevitable. Poco a poco, la música fue cediendo espacio a reality shows y ficciones propias. El canal que una vez fue sinónimo de música comenzó a perder su esencia.

El anuncio del cierre definitivo de sus señales musicales llegó en octubre de 2025 como un golpe seco. Paramount Global, ahora fusionada con Skydance, decidió apagar estas señales en un intento por reducir costos y apostar por contenidos más rentables. Aunque el canal insignia MTV HD seguirá al aire con programación centrada en telerrealidad, la música ya no tendrá cabida en su grilla.

El adiós no estuvo exento de simbolismo. En sus últimos minutos al aire, cada señal musical eligió despedirse con canciones cargadas de significado. En MTV 00s sonaron Please Don't Leave Me de P!nk, Thank You de Dido y Bye Bye Bye de NSYNC, un adiós que resonó con melancolía entre los espectadores. MTV Music cerró su ciclo con Video Killed the Radio Star, el mismo video con el que todo comenzó. Y MTV 90s optó por Goodbye de las Spice Girls, un himno nostálgico para millones que crecieron con la música de esa década.

Sin embargo, entre tanta tristeza y melancolía, queda una chispa de esperanza. David Ellison, director ejecutivo de Skydance y ahora figura clave tras la fusión con Paramount Global, expresó su interés en revivir MTV. Aunque no hay detalles concretos ni promesas firmes, sus palabras encendieron una pequeña llama en quienes sueñan con ver renacer al canal bajo una nueva forma.