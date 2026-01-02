Big Bang! News
Se agrandó la familia

Maxi López anunció una fuerte decisión tras el nacimiento de su hijo Lando: "Un poco alejado"

Enfocado en la familia, el ex futbolista anunció nuevos proyectos laborales.

02 Enero de 2026 11:42
Maxi López
Maxi López

Hay quienes despidieron el año nuevo rodeados de amigos o familiares y levantando copas, otros lo hicieron en la intimidad de una habitación, como en el caso de Maxi López y Daniela Christiansson: el 31 de diciembre se nació Lando,  el quinto hijo del ex futbolisa y su segundo con su compañera de vida, ya eran padres de Elle.

El primero de la familia en expresarse por el nacimiento del nuevo bebé fue Valentino López, el hijo mayor que el participante de Masterchef tuvo con Wanda Nara: "Felicitaciones por el nuevo integrante de la familia", escribió en una historia de Instagram junto a una foto con su papá, su novia y sus hermanos.

Nació Lando, el quinto hijo de Maxi López
Nació Lando, el quinto hijo de Maxi López

Acto seguido fue el propio Maxi quien dio la noticia a través de su cuenta: "31/12/2025 ¡Bienvenido Lando! Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!".

Luego de la bienvenida virtual y los saludos de diferente personas del círculo más cercano al empresario, el reciente padre tomó una decisión que tomó por sorpresa a muchos: "¡Hola a todos! Por la llegada de Lando, en los próximos días voy a dedicarme a estar con mi familia y disfrutar con ellos. Por eso voy a estar un poco alejado de las redes y les dejo en manos de mi equipo de redes", escribió a través de una historia.

Maxi López anunció que se retira de las redes sociales por un tiempo
Maxi López anunció que se retira de las redes sociales por un tiempo

El mensaje no solo fue una confirmación de su retiro momentáneo de las redes, sino también una muestra de cómo vive este presente tan especial. Además, aprovechó para agradecer el cariño y anticipar lo que viene: "Que pasen un lindo fin de año y que el 2026 les traiga muchas cosas buenas. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto por Olga y nos espera un año de muchos proyectos nuevos y espero que me acompañen".

Cabe recordar que antes de su participación en Masterchef, Maxi López se desentendía completamente de las redes sociales y subía pocos posteos. Sin embargo, al llegar al país, sus hijos lo obligaron a meterse de lleno en el mundo del contenido así mismo como los propios compañeros del reality.

Daniela Christiansson Lando Maxi López Redes sociales

