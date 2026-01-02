Traición, enojo y silencio: la reacción del ex de Zaira Nara tras su nuevo romance millonario en Punta del Este

Punta del Este se convirtió en el epicentro de la farándula argentina. Entre playas, fiestas y programas de streaming, hay quienes encontraron el amor y otros que estallaron de furia por supuestas traiciones. En ese contexto, se conoció cómo reaccionó un ex de Zaira Nara al verla caminando de la mano, enamorada, de quien sería su nuevo novio: Robert Strom.

Tras la viralización de las imágenes de los tortolitos paseando por Uruguay, rápidamente surgieron dudas sobre la identidad del joven: "Robert Strom es el nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate creador de los centros comerciales de Europa . Tienen más de 60. Este año vendieron nueve en Madrid por 1.600 millones de euros. La cuñada de Zaira es Isabelle Strom, hermana mayor de Robert, quien está casada con Clemente Zavaleta, hijo de la Trilliza de Oro María Emilia", contó Gustavo Méndez en su perfil de Instagram.

Zaira Nara fue vista en Punta del Este con quien sería su nuevo novio, Robert Strom

Sin embargo, detrás de este romance y los lujos millonarios se esconde una historia paralela, marcada por enojos, supuestas traiciones y amistades que parecen haberse roto para siempre. Todo habría comenzado con Pampita y Martín Pepa como grandes celestinos, quienes decidieron presentar a la modelo con el polista.

El conflicto surgió porque Pepa es amigo de Facundo Pieres, ex pareja de la menor de las Nara. Allí aparece el cortocircuito: "Eso fue una traición para Facundo Pieres porque él quería volver con Zaira y Pepa lo sabía. Sin embargo, le presentó al francés ", revelaron en La Mañana con Moria. Una situación que, inevitablemente, trajo consecuencias.

Facundo Pieres se sintió traicionado por Martín Pepa y Pampita: los celestinos en la nueva relación de Zaira Nara

Según explicaron, luego de que el empresario presentara a Robert con Zaira, el dolor y la decepción de Pieres fueron totales . Esto habría afectado de manera drástica la amistad entre ambos, ya que el polista se sintió dolido y traicionado, un conflicto que incluso habría escalado hasta las familias de cada uno.

De acuerdo con esta versión, Pieres no solo habría quedado afectado por la nueva relación de Zaira, sino también por el rol que habrían tenido personas de su círculo íntimo. Una situación incómoda que deja al descubierto cómo los límites entre amistad, lealtad y romance pueden confundirse y hasta desaparecer. El escándalo, además, sacudió al mundo del polo, disciplina en la que todos los protagonistas de esta historia están vinculados.

Pampita y Zaira Nara estarían forjando una amistad en Punta del Este

¡Ni el saludo! Según trascendió, Zaira coincidió con Facundo Pieres en un evento y, aunque él aún tendría esperanzas de retomar el vínculo, la modelo habría optado por esquivarlo para evitar saludarlo.