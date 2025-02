Fiesta, espuma y una edición de fotos llamativa: la tensa guerra entre La China Suárez y Vicuña

El sábado, la China Suárez tiró la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños de Magnolia, su hija con Benjamín Vicuña. La fiesta tuvo de todo: un tobogán acuático gigante, una máquina de espuma y una ambientación sacada de un universo de fantasía con los personajes de Distrollers. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la diversión de los niños, sino los enredos de los adultos. Entre los invitados destacados apareció Mauro Icardi, con quien la China posó sonriente en sus redes sociales.

Pero hubo un gran ausente... o mejor dicho, un gran "recortado": Benjamín Vicuña. Aunque el actor chileno sí estuvo presente en la celebración, las redes de su ex no dieron ninguna pista de ello. De hecho, en una de las fotos del momento de la torta, la imagen fue hábilmente editada para que el papá de la homenajeada quedara fuera de escena. Según la periodista Paula Varela en Intrusos, Vicuña no solo estuvo presente, sino que además pasó un momento incómodo.

¿El motivo? No le habría caído nada bien la exposición pública que Suárez le da a sus hijos y el hecho de compartir espacio con Icardi. "Está podrido, no le gusta que metan a los chicos en el medio", aseguraron desde el entorno del actor. Y como para marcar aún más su descontento, no subió ni una sola foto de la fiesta. El detalle no pasó desapercibido para Yanina Latorre, que se encargó de sacar a la luz el peculiar "recorte" en las imágenes. "¿Por qué la Chaina cortó la foto de la torta en la que estaba Benjamín?", se preguntó con tono desafiante en LAM. Y para rematar la situación, lanzó: "¿Será que no se quiso prestar al circo y por eso lo cortaron de la foto?".

¡Fiesta, espuma y un recorte misterioso! El cumple de Magnolia y el drama de los adultos

Lo cierto es que este festejo ya venía con chispazos desde hace semanas. Según Latorre, Vicuña no estaba para nada de acuerdo con la idea de la China de hacer la fiesta en la casa de Icardi. "El progenitor de una de las 'bendi' de la nipona está que se lo llevan los demonios", había anticipado la periodista. El actor habría propuesto un punto medio, como un lugar neutral para la celebración, pero Suárez no dio el brazo a torcer. "La nipona le dijo que el cumple era con Mauro", reveló Yanina.

¡Fiesta, espuma y un recorte misterioso! El cumple de Magnolia y el drama de los adultos

Como era de esperar, Vicuña no estuvo nada feliz con la decisión y, si bien asistió, se mantuvo en un discreto segundo plano, lejos de las cámaras y los posteos de su expareja. Mientras Magnolia disfrutaba de su súper fiesta, sus papás protagonizaban un nuevo capítulo de su telenovela personal. Entre espuma, risas y un tobogán gigante, quedó claro que la que más se divirtió fue la cumpleañera. Los adultos, en cambio, siguen atrapados en el drama. ¡Corten y aplaudan!