Horacio Pagani rompió el silencio y le tiró una tremenda indirecta a Beto Casella: "Es cierto, no trabajo gratis"

Beto Casella decidió que el 2026 será una etapa de cambios profundos; así tras dos décadas en Canal 9, ahora estará en América TV. Sin embargo, no todos sus colegas lo siguieron y eso generó los primeros conflictos de este año, sobre todo con Horacio Pagani que en las últimas horas salió a dar su versión de los hechos.

En la última transmisión de LAM, el conductor de Bendita confesó que Pagani no era muy querido por la producción del programa, y su decisión de no ir al canal competencia fue un alivio: " Me hubiera gustado tenerlo, pero hinchó las bolas durante un mes con la guita, con las veces que tenía que venir. Es muy rompebolas . Lo que se sacaron de encima Mariano y Mandarina, porque todas las semanas pide aumento y después dice que una semana quiere venir tres veces y otra dos", fueron sus palabras.

Ahora, llegó la hora de que el otro lado de su versión y no fue con la mejor de las ondas: "Yo me quedo en Bendita, me quedo en Canal 9, con Edith. Era muy difícil mi decisión porque la propuesta que me había hecho Beto... yo iba a seguirlo a Beto, era lo que correspondía según mis códigos de vida", comenzó en un video difundido en las redes sociales del periodista y siguió: "Luego me enteré de que el horario era a las diez de la noche, terminábamos a las once y media o doce, según el contrato, y esto era una situación difícil", detalló.

Según Horacio, la productora Mandarina le hizo una oferta "inmejorable", pero el horario no lo convencía ya que acostumbra a cenar con amigos y más temprano según el consejo de su médico cardiólogo: "Era cambiar rotundamente mi vida y era una situación difícil a esta altura", argumentó.

Horacio Pagani no dio más vueltas al asunto y contó: "Después de tanto titubear en la cuestión, decidí darle prioridad a la tranquilidad, a lo que ya conozco y al cariño que dispensa toda la gente de Canal 9, que es muy importante", dijo y siguió con total noción de su situación: " Yo soy un muchacho mayor , tengo esta operación en el corazón y tenía que cambiar mi vida".

A su vez, contó que Beto Casella "se lo tomó muy bien". Acto seguido habló de últimos dichos del conductor en su paso por LAM: "Tomé la decisión que ahora me da mayor tranquilidad. No todo es plata, muchachos. Y es cierto, no trabajo gratis", cerró.