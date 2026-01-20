Luciano Castro jugó la carta de víctima para recuperar a Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

Luciano Castro, el galán que siempre tiene un pie en el drama y otro en la polémica, vuelve a ser noticia. ¿El motivo? Su flamante curso intensivo de victimización tras las reiteradas infidelidades a su ¿ex? novia Griselda Siciliani.

En una charla íntima con Pía Shaw, periodista de A La Barbarossa, Luciano no escatimó en frases dignas de un guion de telenovela. "Me mandé una cagada", "estoy destruido" y " perdí al amor de mi vida ", confesó con la voz quebrada, según relató Shaw en el aire de Telefe.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

Como buen protagonista de su propia novela, Castro se encargó de dejar en claro que está dispuesto a remar en dulce de leche para no perder a Griselda. Eso sí, ni él ni Siciliani confirmaron si siguen juntos o no. Suspenso digno de prime time.

Pero este no es un simple caso de "me equivoqué, perdón". Esto es Luciano Castro en su máxima expresión. Según reveló "Pochi" en Puro Show, lo de Madrid con una chica de 28 años fue solo la punta del iceberg.

Luciano Castro le habría sido infiel a Griselda Siciliani

Al parecer, el actor tiene un historial de infidelidades que incluye a varias vecinas de su barrio en Tortuguitas. Porque si algo caracteriza a Luciano es su creatividad para los "encares". ¿Su modus operandi? Mandar mensajitos casuales como buen vecino y, si no recibe respuesta, borrar las pruebas.

"Él vive en un condominio y me contaron que manda mensajes como 'vecina', y si no le contestás, borra el mensaje para que no quede evidencia ", explicó Pochi, mientras Matías Vázquez resumía la estrategia con precisión quirúrgica: "Te apura y después elimina la prueba". Todo muy prolijo, claro.

Griselda Siciliani

Por ahora, Griselda Siciliani opta por mantener el perfil bajo, aunque aseguró ante la prensa que la relación sigue en pie. ¿Será que Luciano logrará reconquistarla con su discurso de arrepentimiento? ¿O será este el capítulo final de una historia marcada por las infidelidades?