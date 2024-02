"Nunca pudo incluirse dentro de la familia": la razón secreta de la ruptura entre Luciano Castro y Flor Vigna

El excéntrico comportamiento que tuvo Florencia Vigna en su paso como jurado del Bailando 2023, con peleas y comentarios conflictivos a los participantes, comenzó a tener sentido cuando se conoció que ella y Luciano Castro, habían terminado la relación que los unió los últimos dos años. Evidentemente, el mal de amores que atravesaba, condicionó sus reacciones y la puso más confrontativa y frontal.

Si bien la ex Combate reveló en un recital que hacía un mes que no se veían, para después confirmar la separación, en ningún momento se aclaró la razón por la que la relación con el actor se había terminado. Aunque a las pocas horas se conoció una versión que se popularizó por completo y que cerró a muchas personas, entre las que probablemente se pudiera anotar Sabrina Rojas, la ex de Castro.

Flor Vigna en el Bailando 2023, donde comenzó como bailarina y terminó cmoo jurado.

La aparente razón del fin del amor fue relatada por la periodista Cora Debarbieri en el programa A la tarde de América TV. "Ahora creo que entendemos un poco a la Flor que vimos en el Bailando, no la estoy defendiendo, pero entiendo la desestabilización que tuvo", comentó. "Para mí se venía venir y les voy a decir por qué, a la información que yo pude acceder, y hablé con el entorno de todos los involucrados, me da la sensación de que Flor nunca pudo incluirse, por un tema de ellos, dentro de la familia", agregó.

Según contó, Vigna nunca aparecía en los eventos familiares y esto tenía que ver con una decisión personal de ella y no era porque la dejaran de lado en este tipo de eventos. "Los nenes tenían buena relación con ella, pero no sé si esto era recíproco", afirmó Debarbieri. Aparentemente, el enfoque profesional con el que se manejaba la bailarina y cantante, fue un factor fundamental en la poca participación de ella en el entorno de su novio.

Luciano Castro en una captura de la historia que subió por error Flor Vigna.

"Flor está muy enfocada en su carrera musical y no salía de ahí, como que tenía muy claro su camino y hacía agua en otros aspectos que eran importantes en la vida de Luciano Castro, me refiero a la familia", aseguró la periodista. "Yo creo que ella tiene en su cabeza otro proyecto de vida, hoy por hoy, que es su carrera y no tanto acoplarse a otra cosa", añadió.



Aunque esta no fue la única razón que brindó Debarbieri. Según lo que relató en la televisión, habría también motivos económicos y de trabajo que los distanciaron. "Les voy a decir algo más, Flor se habría metido en temas comerciales de Luciano, pero no desde la mala voluntad, sino queriendo manejar ciertas cosas, como las redes, que no estaba bueno, porque él tenía ciertos contratos y cosas y de repente ella hizo lío poniéndose a manejar cosas", relató.

Luciano Castro y Flor Vigna durante la entrega de los Martín Fierro 2023.

Antes de que dejaran de verse, según contó Vigna, se había dado el problema del video que "por accidente" subió a sus redes, en el cual se lo ve a él con las manos cerca de las partes íntimas de ella. La viralización de este video que borró tras supuestamente enterarse de que había cometido el "error", horas después tras dar un show entero. La separación se confirmó en la última semana. Aunque las razones recién ahora comienzan a entenderse.