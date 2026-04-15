Polémica por un álbum "trucho" del Mundial 2026: el descargo de Luciana Rubinska y el cruce en redes

La periodista deportiva Luciana Rubinska volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras relatar una experiencia doméstica que rápidamente escaló a polémica pública: la compra de un álbum "trucho" del Mundial 2026 que terminó en frustración familiar y en un fuerte debate en redes sociales. El episodio ocurrió, según contó al aire, cuando llegó a su casa luego de una jornada laboral y se encontró con la angustia de uno de sus hijos. "Llego a mi casa después de una jornada ardua, cansadora, abro la puerta y veo a uno de mis hijos sentado en el sillón. 'Mamá, compramos el álbum trucho', me dice. 'Nos estafaron, compramos el álbum, pero ese no es'".

La conductora graficó que el menor estaba "al punto de las lágrimas" y agregó: "Le digo '¿el álbum y las figuritas que yo compré un montón?'". La situación se aclaró cuando el nene comparó su compra con la de sus compañeros de escuela. "Le digo, ¿cómo te diste cuenta? Me dice ´porque estaba entusiasmado en el colegio, y cuando empecé a hablar con mis compañeros, uno me dice que nuestro álbum es negro y el original es blanco´. El truchex, este, es negro y el original es blanco", explicó Rubinska.

Según detalló, la diferencia no solo era estética. También había inconsistencias en el contenido: "Mi otro hijo, estábamos mirando el álbum, me dice ´me llama la atención, porque hay selecciones que tienen solamente seis jugadores´. O sea, Argentina, en este álbum, tiene cuatro páginas, y la selección de otros países, por ejemplo, los rivales de Argentina, tiene solo seis. ¿No es más llamativo?".

La periodista reconoció que en el momento no encontró respuestas y que luego comprendió el problema: el producto adquirido no era oficial y, además, se había adelantado a la fecha de lanzamiento real. "Uno de sus compañeros le dice a mi hijo, ´y además esto sale a fines de abril, primera quincena de mayo´... Los truchos se habían adelantado, entonces", sostuvo.

Luciana Rubinska contó que compró sin saberlo una versión no oficial del álbum del próximo Mundial

Rubinska intentó gestionar la devolución, pero no lo logró: "Me fui a la aplicación, pedí hacer la devolución, no lo pude hacer porque ya había pasado el tiempo estimado, así que tengo las figuritas, tengo el álbum". Y asumió parte de la responsabilidad: "Te describen abajo letra chiquitita, que en el apuro y demás uno no la ve... Dice, no es el álbum original". El relato generó una inmediata reacción en redes sociales, donde la empatía inicial rápidamente dio paso a críticas. "No es trucho, es una empresa nacional. Vos sos una b... que compró sin leer", le respondió una usuaria. Otro comentario fue en la misma línea: "Buscate un problema serio".

Luciana Rubinska contó que compró sin saberlo una versión no oficial del álbum del próximo Mundial

No es la primera vez en las últimas semanas que Rubinska queda envuelta en controversias de consumo cotidiano. A principios de mes, la periodista ya había generado debate tras contar que pagó 180 mil pesos por el lavado de su auto en la Ciudad de Buenos Aires, un monto que calificó como excesivo. En aquel momento, había planteado: "¿Cuánto vale un lavado de auto?", para luego revelar con indignación: "Ciento ochenta mil pesos". Incluso ironizó sobre la situación: "Soy la estafada del día, sí, lo confieso".