AGIP lanza una moratoria para regularizar deudas de todos los impuestos en hasta 48 cuotas

La Ciudad de Buenos Aires -a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)- pondrá en vigencia una moratoria destinada a aliviar la situación fiscal de los contribuyentes, con facilidades de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas tributarias.

La medida fue aprobada este jueves por la Legislatura de la Ciudad y es para deudas vencidas al 31 de agosto de 2025, correspondientes a los impuestos Inmobiliario/ABL, Patentes, Ingresos Brutos, Sellos, Publicidad y otros tributos.

El esquema contempla una condonación de intereses y punitorios con quitas de hasta el 100% según el plazo de adhesión al plan, brindando una oportunidad concreta para regularizar obligaciones tributarias en condiciones más favorables.

Además, los contribuyentes que tengan deudas en instancia judicial podrán acogerse a la moratoria, lo que implicará la suspensión de los plazos procesales iniciados y de la prescripción penal. En caso de cancelar la deuda en su totalidad -ya sea al contado o mediante un plan de pagos-, se extinguirá la acción penal, infraccional y delictual.

AGIP

Por su parte, los agentes de recaudación también podrán adherirse y regularizar deudas por retenciones o percepciones no ingresadas hasta el 31 de agosto de 2025, en hasta seis cuotas.

AGIP avanzará en las próximas semanas con la implementación del plan, incluyendo los plazos y procedimientos de adhesión, para que su entrada en vigencia se efectivice el lunes 3 de noviembre.

Esta moratoria forma parte de un paquete de medidas anunciado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, a comienzo del año legislativo, que también incluyó la propuesta de eximir total o parcialmente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a trabajadores no profesionales, y de eliminar el impuesto de Sellos a contratos comerciales, entre otros.

Si bien esas iniciativas aún no fueron aprobadas por la Legislatura, la Ciudad seguirá impulsando su tratamiento legislativo con el objetivo de avanzar hacia un esquema tributario más justo, que acompañe a los contribuyentes y fortalezca el cumplimiento.