Estados Unidos quedó bajo la nieve: hubo 13 muertos por el frío y 8 más en un accidente con una avioneta por la tormenta

Una tormenta de nieve de proporciones bíblicas dejó más de 20 muertos en los Estados Unidos, donde 20 estados y el Distrito de Columbia declararon el estado de emergencia a partir del descontrol que generó la situación, que derivó en casi un millón de usuarios sin luz y cancelaciones de vuelos a una magnitud que no se veía desde la pandemia de Covid-19. Ocho de las víctimas fatales corresponden a una avioneta que chocó en el aeropuerto de Maine, en medio del desastre climático.

Según el Servicio Nacional de Meteorología estadounidense (NWS, por sus siglas en inglés), el evento es uno de los peores que se vivió en el país en las últimas décadas, al punto que definieron que las consecuencias que puede traer son "catastróficas". En ese sentido, pidieron precaución y revelaron que "los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar".

El alcalde de Nueva Yotk, Zohran Mamdani, en una conferencia en el marco de la tormenta de nieve que azotó su ciudad y todo el país.

Las cifras de víctimas fatales ya avalaron estos discursos oficiales. En la ciudad de Nueva York hubo cinco fallecidos, según precisó el alcalde Zohran Mamdani, quien también extendió los pedidos de precaución a la población e instó a que la población se mantenga dentro de sus hogares. "Aunque no sabemos aún las causas, no hay nada más poderoso para recordarnos el peligro que suponen las temperaturas extremas y lo vulnerables que son algunos de nuestros vecinos, especialmente aquellos que se encuentran en las calles y no tienen un techo bajo el que dormir", lamentó ante la prensa.

Las temperaturas polares hicieron destrozos también en el estado de Tennessee, donde hubo tres muertos en los condados de Crockett, Haywood y Obion, según la NBC. A su vez, en la capital texana de Austin encontraron una persona muerta en una estación de servicio por una presunta hipotermia y en Kansas el domingo hallaron a una mujer bajo la nieve, la cual había desaparecido el sábado.

La nieve golpeó con fuerza a Estados Unidos.

En Massachusetts falleció una mujer de 51 años por un accidente con una barredora de nieve, de acuerdo a lo informado por la Policía local. La víctima estaba con su marido y fue trasladada rápidamente a un hospital, donde finalmente pereció. "Se trata de un incidente horrible y queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares de la víctima y sus amigos. Nuestros pensamientos están con ellos", señalaron las autoridades locales.

La nieve cumplió un papel fundamental en la catástrofe climática actual, con ciudades y estados norteamericanos que registraron 20 centímetros de nieve, por lo que los pedidos de quedarse en los hogares fueron masivos. A su vez, la exigencia de que se eviten las carreteras también se hizo repetitiva para la población de estados como Texas, Carolina del Norte y Kansas.

La nieve cayó con fuerza en Estados Unidos.

Casi un millón de norteamericanos sin luz

La tormenta también complicó la situación eléctrica del país, en una madrugada donde llegaron a haber más de un millón de cortes eléctricos en simultáneo, de acuerdo al sitio Power Outage, que pasadas las horas todavía maneja cifras que superan los 800 mil usuarios sin servicio. En ese sentido, Tennesse fue el más golpeado y llegó a superar los 300 mil clientes sin luz, lo que equivale a casi un 10% del total.

Estados como Mississippi y Louisiana también quedaron muy golpeados y durante la mañana del lunes registraban 157.939 y 125.374 usuarios sin servicio respectivamente. La preocupación por la falta de electricidad también tiene que ver con las bajas temperaturas que hay en este momento, que pueden golpear con dureza a las familias que están dentro de sus hogares.

En el Central Park de Nueva York algunos aprovecharon la tormenta de nieve para salir a esquiar.

Aeropuertos como en el Covid

Las terminales aéreas de Washington, Filadelfia y Nueva York cancelaron casi todos sus vuelos durante el fin de semana, debido a las condiciones climáticas adversas que dispuso la tormenta. De acuerdo al sitio FlightAware, sólo el fin de semana más de 15 mil vuelos que iban por el país o llegaban a Estados Unidos se cancelaron, además de otros miles que sufrieron retrasos considerables.

En ese sentido, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, comparó el parate con el que generó la pandemia de Covid-19 en 2020, la cual llegó a registrar 11.000 cancelaciones y 17.000 retrasos, lo que significó un golpe menor que el actual para la industria aerocomercial. El funcionario reconoció ante Fox que se viene más caos porque las empresas no tienen la capacidad "para reubicar a dos días y medio de personas en aviones".

Las autopistas estadounidenses vacías por la tormenta de nieve.

"Esperamos que mejore, pero lo que se ve es que las aerolíneas lidian con este retraso masivo", deseó Duffy, quien reveló que tanto en Nueva Jersey como en Pensilvania y Connecticut cerraron sus carreteras al transporte comercial. "Tenemos 17 estados a lo largo de esta franja de la tormenta que han cerrado carriles para permitir el paso de quitanieves y echar sal", contó.

El accidente fatal

El gran número de víctimas de la tormenta lo puso el accidente que protagonizó el avión privado modelo Bombardier Challenger 600, que chocó cuando despegaba del Aeropuerto Internacional de Bangor de Maine. La información brindada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) expuso que la tragedia sucedió a las 19:45 del domingo hora local, lo que motivó el cierre de esa terminal aérea.

En el Aeropuerto Internacional de Bangor en Maine, Estados Unidos, una avioneta se estrelló y dejó ocho muertos en el marco de la tormenta de nieve.

Desde la FAA informaron que se encuentran en una investigación conjunta con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), para poder precisar qué fue lo que causó el accidente que derivó en las muertes, más allá de la injerencia climática en el asunto.